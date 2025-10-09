Albuquerque reúne-se com Governo da República e Açores

Está agendada para o próximo dia 30 de Outubro, em Lisboa, uma reunião do Conselho de Ministros que contará com a participação dos presidentes do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do Governo dos Açores, Manuel Bolieiro.

O encontro visa reforçar a cooperação entre o Governo central e as regiões autónomas, abordando temas de interesse estratégico, como transportes, coesão territorial, segurança e investimentos estruturantes.