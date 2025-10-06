Férias para todos os gostos…

Explore novos horizontes, desfrute de experiências únicas e crie histórias para toda a vida.

Prepare as suas malas e reserve já hoje a sua viagem de sonho com a Intertours!

Circuito Rota Holandesa - Amesterdão, Moinhos e Tulipas

Uma viagem que combina tradição e modernidade: descubra os canais, mercados e ícones da capital, as vilas típicas de Volendam e Zaanse Schans, e cidades como Haia, Delft e Roterdão. Um roteiro completo entre cultura, história e paisagens únicas.

Partida: de Lisboa

Data única: 21 de Março de 2026

Duração: 4 dias / 3 noites

Preço: desde 1 775 € por pessoa

Inclui: voos regulares TAP Lisboa/ Amesterdão / Lisboa com bagagem de porão, assistência nas formalidades de embarque, transferes de chegada e saída, estadia de 3 noites em hotéis de 4* com pequeno-almoço, 7 refeições (sem bebidas), visitas conforme itinerário, acompanhadas por Guia local em português ou espanhol, entradas no Madurodam e Parque Keukenhof, cruzeiro pelos canais de Amesterdão, acompanhamento de Tour Leader (desde Lisboa a Lisboa), gratificações a guias e motoristas, taxas de Serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração e Seguro de viagem.

Não inclui voo desde / para o Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, taxa de utilização de máquinas fotográficas ou outros equipamentos dentro dos monumentos/museus, serviços de bagageiros, despesas extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.

Maldivas – praias paradisíacas

Banhadas pelo Índico, as Maldivas são compostas por 26 atóis formados por mais de 1000 ilhas de coral. Um paraíso de praias a perder de vista, lagoas azuis e extensos recifes.

Partidas: diárias de Lisboa ou Porto

Datas: até Outubro de 2027

Duração: 9 dias / 6 noites

Preço: desde 1 780 € por pessoa

Inclui: voos regulares Turkish (conforme itinerário), transferes de chegada e saída em lancha rápida ou hidroavião conforme hotel escolhido, estadia de 6 noites no hotel e regime alimentar escolhidos, taxas de Serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração e Seguro de viagem.

Não inclui voo desde / para o Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições (excepto em Tudo Incluído), despesas extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.

Circuito Índia dos Marajás

Templos exóticos, palácios esplêndidos, vida selvagem incrível, gastronomia perfumada… uma viagem de sonho.

Partidas: de Lisboa ou Porto

Datas: 17 de Janeiro, 4 de Abril e 14 de Junho

Duração: 12 dias / 10 noites

Preço: desde 2 640 € por pessoa

Inclui: voos regulares Turkish Airlines (via cidade de ligação), bagagem de porão, voos domésticos Bombaim / Udaipur e Varanasi / Deli, comboio semirrápido Agra/Varanasi, circuito em transporte privativo com acompanhamento de experiente guia local de língua espanhola, 10 noites de estadia em hotéis de 4* e 5* em hotéis de 4* e 5*, 7 pequenos-almoços, 3 piquenique box, 20 refeições (sem bebidas), 20 visitas/entradas conforme itinerário, gratificações ao guia permanente e motoristas e Seguro Multiviagens Plus, taxas de turismo, serviço e IVA, e taxas de aeroporto e de segurança portuguesas. sujeitas a alterações legais.

Não inclui voo desde / para o Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, despesas extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.

Tanto os preços como as disponibilidades destes programas estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting: 291208920 | [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock e @Unsplash