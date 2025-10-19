SEAT Ibiza 1.0 TSI – A força discreta de um motor inteligente
O Seat Ibiza 2021 destaca-se pelo equilíbrio entre desempenho, economia e conforto.
Equipado com o motor 1.0 TSI de 110 cv, oferece uma condução surpreendentemente dinâmica para a sua cilindrada, o turbo garante força e agilidade, tornando-o ideal tanto para a cidade como para viagens mais longas.
Com consumos contidos e uma resposta rápida, o Ibiza mostra que eficiência e prazer de conduzir podem andar de mãos dadas.
O interior combina tecnologia, conforto e qualidade, reflectindo o cuidado e o design característico da SEAT.
Um carro pensado para quem procura versatilidade, economia e confiança em cada trajecto.
Virtualcar, onde encontra o seu próximo carro com qualidade e transparência.
