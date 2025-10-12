Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 cv – Estilo, tecnologia e confiança em cada viagem
O T-Roc 2023 combina o design robusto de um SUV com a agilidade e eficiência de um motor 1.0 TSI de 110 cv. Um carro pensado para quem valoriza conforto, segurança e uma presença marcante na estrada.
Porque vai adorar conduzir este T-Roc:
- Performance inteligente: motor TSI eficiente, com força e suavidade nas acelerações;
- Conforto em cada detalhe: posição de condução elevada e interior moderno e ergonómico;
- Espaço e versatilidade: perfeito para o dia-a-dia ou escapadelas de fim-de- semana;
- Tecnologia que acompanha o seu ritmo: conectividade, assistentes de condução e segurança de topo;
- Estilo que se destaca: linhas modernas e personalidade inconfundível;
- Fiabilidade garantida: histórico rigoroso e manutenção em dia.
Fale com a Virtualcar e sinta o prazer de conduzir o SUV mais equilibrado da Volkswagen.
Virtualcar
Barreiros
961928678
966437993
Virtualcar
Santo António
291652704
915325758