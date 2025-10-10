Réplica de 6,7 atinge Sul de Filipinas após sismo que fez seis mortos

Uma réplica de magnitude 6,7 atingiu hoje o sul das Filipinas e ativou um alerta de tsunami, anunciaram as autoridades, horas depois de um abalo de 7,4, que causou pelo menos seis mortos e danos materiais.

Um novo alerta de tsunami foi emitido e os moradores das zonas do litoral afetadas, nomeadamente nas províncias de Surigao do Sur, Davao Oriental e Surigao do Norte, foram chamados a retirarem-se imediatamente para áreas mais altas, indicou a agência sismológica filipina.

O novo tremor ocorreu às 19:12 locais a uma profundidade de 62 quilómetros e com epicentro a cerca de 24 quilómetros de distância da cidade de Santiago, parâmetros semelhantes aos do terramoto inicial, de acordo com o Serviço Geológico norte-americano, que regista a atividade sísmica no mundo.

A agência sismológica filipina (Phivolcs) ativou o alerta de tsunami para este novo tremor, tal como tinha feito com o primeiro sismo, de 7,4, que ocorreu cerca de dez horas antes a uma profundidade de 58 quilómetros, embora o alerta tenha sido retirado horas depois.

A Phivolcs havia relatado cerca de 180 réplicas desde o primeiro terramoto, que ocorre cerca de dez dias depois de outro sismo, de magnitude 6,9, ter atingido a ilha de Cebu, no centro das Filipinas, matando 74 pessoas.

O balanço de hoje salda-se, até agora, em seis mortos.

Três mineiros morreram quando um túnel desabou enquanto trabalhavam na zona montanhosa ocidental de Manai. Em Mati, a maior cidade localizada perto do epicentro, outras duas mortes foram registadas: um idoso e uma mulher de 54 anos que ficou soterrada após a queda de um muro.

Além destes, há uma sexta morte na cidade de Davao, de acordo com as autoridades locais.

O Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., disse que os potenciais danos estavam a ser avaliados e equipas de resgate e operações de socorro estavam a ser preparadas e seriam enviadas quando for seguro fazê-lo.

O abalo causou danos materiais, nomeadamente em edifícios como escolas e hospitais, e deslizamentos de terras.

As Filipinas ficam no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica e vulcânica na qual cerca de 7.000 terramotos são registados a cada ano, a maioria deles moderados.