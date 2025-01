Aumenta para 50 o número de mortos em Gaza na quarta-feira

Pelo menos 50 palestinianos foram mortos na sequência de ataques israelitas na Faixa de Gaza na quarta-feira, disseram hoje fontes médicas à agência de notícias espanhola EFE.

De acordo com o relatório consultado pela EFE, 31 pessoas foram mortas no norte do enclave sitiado por ataques israelitas, oito das quais num bombardeamento em Jabalia al-Balad.

A agência noticiosa palestiniana Wafa contabilizou quatro vítimas mortais na sequência de um ataque à casa de uma família em Deir al-Balah.

Israel atacou durante a noite de quarta-feira o campo de refugiados de Nuseirat, também no centro do enclave, onde foram mortas quatro pessoas, incluindo três crianças, segundo as autoridades de emergência ligadas ao Hamas.

Inicialmente os organismos de emergência controlados pelo Hamas indicavam a morte de 12 pessoas na sequência de ataques israelitas na quarta-feira.

No sul da Faixa de Gaza, a estação de televisão do Qatar, Al Jazeera noticiou que pelo menos seis pessoas foram mortas em bombardeamentos israelitas durante a madrugada de hoje.

Entretanto, na parte ocidental de Gaza, três palestinianos foram mortos em ataques de 'drone's no bairro de Al-Nasr e nos terrenos da Torre Al Wauda.

A situação ocorre durante as novas negociações sobre uma eventual trégua na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, que prevê uma pausa nas hostilidades durante um período de seis a oito semanas e que pode incluir a libertação de 34 reféns, disse hoje à EFE uma fonte palestiniana próxima das conversações.

Desde o início da guerra, há mais de 15 meses, 45.936 pessoas foram mortas e mais de 109 mil ficaram feridas em Gaza, disse a mesma fonte.