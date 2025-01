Leonardo Jardim foi o melhor em Dezembro nos Emirados Árabes Unidos

Leonardo Jardim foi distinguido como o melhor treinador de Dezembro no campeonato dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

O treinador madeirense, de 50 anos, superou na votação Olaroiu Cozmin, do Sharjah, e o português Paulo Sousa, do Al Ahli Dubai.

O Al Ain somou, no último mês, duas vitórias (4-0 frente ao Baniyas e 1-3 contra o Al Jazira) e um empate (3-3 com o Al Ittihad Kalba). Estes resultados valeram a distinção a distinção a Leonardo Jardim, que se encontra actualmente no quinto lugar do campeonato dos EAU.