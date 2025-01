1.600 empresas criadas na Madeira em 2024

O barómetro anual da Informa D&B dá conta de que, em 2024, foram criadas 1.600 empresas e outras organizações, na Madeira. Os dados mostram a Região à frente de distrito como Santarém, Coimbra e Viana do Castelo.

De acordo com esse barómetro, durante o ano passado foram criadas 50.705 novas empresas em Portugal. Os números da Madeira representam um aumento de 13% quando comparado com o ano de 2023.

A tabela de constituições de empresas é encabeçada por Lisboa, com 15.934 empresas criadas, seguindo-se do Porto com 8.612 empresas criadas.

O barómetro dá conta de 12.818 encerramentos de empresas em Portugal, um registo abaixo do ano anterior. No total anual, Transportes (+2,9%; +22 encerramentos de empresas) é o único sector a registar um aumento no número de encerramentos de empresas face a 2023.