euroAtlantic Airways e Azul Linhas Aéreas Brasileiras ligam São Paulo a Lisboa

A euroAtlantic Airways anunciou hoje uma parceria com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras para garantir uma rota entre São Paulo e Lisboa, que começou já a operar no dia 19 de dezembro do ano passado.

"A euroAtlantic Airways (EAA), parte do portefólio da Njord Partners, tem o prazer de anunciar um novo acordo com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras em resposta ao aumento significativo da procura de voos entre o Brasil e Portugal; esta parceria estratégica irá proporcionar voos diretos adicionais ligando São Paulo (Aeroporto de Viracopos) a Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado), com início das operações a 19 de dezembro de 2024", lê-se no comunicado enviado hoje à Lusa.

No texto, a EAA explica que "a primeira aeronave já está a funcionar, e há potencial para acrescentar mais uma aeronave em 2025", mas não é dada informação sobre a periodicidade dos voos.

"Estamos muito contentes por estabelecer esta parceria estratégica com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, fortalecendo os laços entre Brasil e Portugal", afirmou o diretor executivo e presidente da EAA, Stewart Higginson, citado no comunicado.

A euroAtlantic Airways é uma companhia portuguesa especializada em soluções de aluguer de aviões, tendo várias aeronaves. Sedeada em Carnaxide, Lisboa, com uma base no aeroporto da capital, a companhia já serviu 179 aeroportos em 176 países durante os últimos 30 anos de operações, aponta-se ainda no comunicado.