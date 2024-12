Adeptos maritimistas revoltados com nova derrota

Os ânimos voltaram a ficar exaltados este domingo, 29 de Dezembro, no Estádio do Marítimo, depois de a equipa verde-rubra somar a oitava derrota do campeonato, desta feita, em casa, frente à União Desportiva Oliveirense (1-2).

Após o apito final, os adeptos maritimistas contestaram o resultado dirigindo-se à equipa, ao treinador e até à presidência do clube insular com insultos. A bancada maritimista até chegou a protestar com lenços brancos num pedido de demissão do treinador Rui Duarte, que assumiu os comandos dos verde-rubros em Outubro último, figurando o terceiro técnico da época.

O Club Sport Marítimo ocupa agora o 11.º lugar da II Liga Portuguesa de Futebol com 19 pontos.