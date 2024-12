Tempestade com ondas de 18 metros afecta Norte de estado da Califórnia nos EUA

O norte da Califórnia esteve hoje em alerta de tempestade com ventos fortes e ondas altas, que provocou o desabamento parcial de um emblemático cais e a morte de pelo menos uma pessoa, na segunda-feira.

O alerta para que as pessoas se mantenham afastadas da praia foi alargado desde a fronteira do estado com o Oregon até à baía de Monterrey, no estado da Califórnia, devido a possíveis ondas de até 18 metros de altura.

As fortes ondas registadas na segunda-feira provocaram o desprendimento parcial do emblemático cais de Santa Cruz, que ficou à deriva no mar e de onde tiveram de ser resgatadas pelo menos três pessoas.

Um vídeo divulgado pela cadeia televisiva ABC mostra como três pessoas que trabalhavam nas obras de reparação foram resgatadas das águas pelos serviços de emergência.

A tempestade que atinge o estado da Califórnia também causou a morte de um homem depois de ter ficado preso nos escombros na baía de Monterrey, enquanto as autoridades procuram outra pessoa desaparecida, segundo o jornal Los Angeles Times.

Várias cidades costeiras ordenaram a evacuação de casas de praia e de hotéis, devido ao risco da tempestade.

As autoridades norte-americanas estão a avisar que são esperadas "condições de praia perigosas e com risco de vida" ao longo da costa do Pacífico, incluindo mar agitado e ondas até 18 metros.