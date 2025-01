Já conhece a DeepSeek? Temos rival para o ChatGPT

A Inteligência Artificial está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, pelo que não é de estranhar quando surgem novas ferramentas que recorrem a essa tecnologia. Desta feita falamos sobre a DeepSeek, que já é a aplicação líder dos downloads na AppStore nos Estados Unidos, batendo o popular ChatGPT.

A DeepSeek foi criada por uma startup chinesa e surpreendeu o mundo ao tornar-se uma das plataformas com mais download, rivalizando com o ChatGPT. A verdade é que as funcionalidades de ambas são muito parecidas, permitindo criar textos, letras de músicas, até ajudar em situações do dia a dia, como sugerir receitas com ingredientes específicos, tudo recorrendo à Inteligência Artificial.

Uma das vantagens comparativamente ao ChatGPT é a utilização do código aberto, significando que qualquer pessoa pode aceder, compreender e modificar o código do modelo. De acordo com a Renascença, "os criadores do Deepseek investiram 5,6 milhões de dólares para desenvolver o modelo, o que representa uma ínfima parte dos investimentos feitos por gigantes norte-americanos como a Nvidia, a Meta ou a Microsoft". Estamos a falar de um desempenho comparável ao das principais empresas deste sector, mas com menos investimento.

De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Donald Trump está a encarar os avanços e o modelo de baixo custo da DeepSeek como uma "chamada de atenção" para a indústria norte-americana de Inteligência Artificial. Ou seja, a concorrência está atenta ao que se passa na China.

A DeepSeek tem vindo a ser alvo de vários ataques e está, por isso, a limitar o acesso de novos utilizadores.

A entrada desta plataforma está a gerar preocupação pelo impacto que está a ter nas bolsas, com perdas muito significativas tanto para a Nvidia, como para a Microsoft e a Google. No fundo, é um espelho do potencial chinês neste sector.