Selecção de râguebi com 12 'mundialistas' no primeiro jogo de apuramento para 2027

O selecionador de Portugal escalou 12 'mundialistas' para o 'quinze' titular frente à Bélgica, no sábado, primeiro encontro do Rugby Europe Championship 2025 (REC25) e de apuramento para o Mundial, informou hoje a Federação Portuguesa de Rugby (FPR).

Entre os 15 eleitos de Simon Mannix, apenas os avançados Luka Begic (pilar), Vasco Baptista (terceira linha) e José Rebelo de Andrade (segunda linha) não estiveram no França2023, este último por motivo de lesão contraída durante a preparação.

Portugal vai, então, alinhar com David Costa, Luka Begic e Diogo Hasse Ferreira na primeira linha, José Madeira e José Rebelo de Andrade na segunda e João Granate, Nicolas Martins e Vasco Baptista na terceira.

A ligar o 'pack' avançado aos 'três quartos' vai estar um par de médios composto pelo formação Samuel Marques e pelo abertura Joris Moura.

Tomás Appleton e José Lima formam o par de centros, enquanto o 'três de trás' será composto pelos pontas Rodrigo Marta e Vincent Pinto e pelo defesa Simão Bento.

No banco, Mannix conta com cinco avançados, Cody Thomas, Pedro Vicente, Anthony Alves, António Rebelo de Andrade e Diego Pinheiro, um médio de formação, Francisco Pinto Magalhães, e duas alternativas para os três quartos, Manuel Vareiro, que também pode fazer de abertura, e Manuel Cardoso Pinto.

Entre os 'reforços', Anthony Alves regressa à seleção portuguesa pela primeira vez após o Mundial de 2023, no qual participou em dois jogos, incluindo na histórica vitória frente às Fiji.

Manuel Cardoso Pinto também esteve no França2023, enquanto Francisco Pinto Magalhães, de 38 anos, está de volta à seleção, que capitaneou em 2016 e 2017, oito anos após a última presença.

A seleção portuguesa de râguebi recebe a Bélgica no sábado, em partida da primeira jornada do Grupo B do REC25, com início previsto para as 19:30, no Estádio do Restelo, em Lisboa, e arbitragem do georgiano Shota Tevzadze.

A equipa orientada pelo neozelandês Simon Mannix vai tentar alcançar o segundo título europeu do seu historial, repetindo o feito de 2004, quando superou toda a concorrência sob o comando de Tomaz Morais.

A Geórgia venceu 16 das 22 edições do Rugby Europe Championship já disputadas, enquanto a Roménia ergueu o troféu em cinco ocasiões e Portugal apenas uma.

Este ano, o REC25 apura também quatro seleções para o Mundial da Austrália2027, vagas que serão atribuídas aos dois primeiros classificados de cada grupo.