Combustíveis sobem ligeiramente a partir de segunda-feira na Madeira

Na próxima semana, os preços dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira registam uma ligeira subida.

Assim, a partir das 0 horas do dia 30 de Dezembro o preço da gasolina super sem chumbo IO 95 vai custar 1,561 euros por litro, em vez do 1,556 euros desta semana.

No caso do gasóleo rodoviário esta semana o preço máximo estava fixado no 1,306 euros, mas a partir de segunda-feira passará a custar 1,319 euros.

Por seu turno, o gasóleo colorido e marcado custará 0,996 euros por litro, sendo que está semana estava fixado nos 0,985 euros por litro.

A actualização dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis foi publicada, esta sexta-feira, 27 de Dezembro, no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM) e no site da Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT) e vai estar vigor desde as 0 horas da próxima segunda-feira, 30 de Dezembro.