Rapaz de sete anos sobrevive após ter estado perdido em parque com leões no Zimbabué

Um rapaz de 7 anos que esteve desaparecido no Zimbabué, durante cinco dias, num parque nacional repleto de leões e outros animais selvagens, foi encontrado com vida após ter percorrido 50 quilómetros sozinho, anunciou hoje uma autoridade zimbabueana.

O rapaz tinha entrado no Parque Nacional de Matusadona, no norte do Zimbabué, perto da sua aldeia, em 27 de dezembro, e foi encontrado cinco dias mais tarde, cerca de 50 quilómetros mais à frente, disse Tinashe Farawo, porta-voz da Autoridade dos Parques e da Vida Selvagem do Zimbabué (ZimParks), em comunicado.

A criança sobreviveu alimentando-se de bagas silvestres e escavando a margem de um rio para obter água, uma técnica bem conhecida nas zonas de seca do Zimbabué, país vizinho de Moçambique, acrescentou o porta-voz.

"Por incrível que pareça, estima-se que ele tenha percorrido o perigoso terreno do Parque Nacional de Matusadana, onde vivem muitos leões, numa distância de 49 quilómetros, desde a sua aldeia até ao local onde foi encontrado", prosseguiu.

Os guardas florestais, os residentes locais e a polícia lançaram operações de busca pouco depois de o rapaz ter sido dado como desaparecido, mas as suas tentativas foram dificultadas pela chuva intensa.

As pegadas do rapaz foram finalmente detetadas em 30 de dezembro e este foi encontrado na manhã de 31 de dezembro, indicou.

O rapaz estava fraco e foi levado para o hospital, mas não apresentava sinais visíveis de ferimentos, disse Mutsa Murombedzi, um deputado da região.

"É um milagre ele ter sobrevivido e foi suficientemente inteligente para dormir em escarpas rochosas para que os leões e outros animais selvagens não o pudessem alcançar", disse.

"Os aldeões ajudaram nas operações de busca, tocando sobretudo tambores, na esperança de que o rapaz fosse capaz de os ouvir e de seguir o som até eles", acrescentou. Mas, a criança só foi encontrada quando os guardas entraram ainda mais fundo no parque para o procurar.

O Parque Nacional de Matusadona, situado perto do lago Kariba, alberga muitos animais selvagens, nomeadamente leões, leopardos, elefantes e búfalos, segundo o 'site' do parque.