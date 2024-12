Três bebés morreram em Gaza de hipotermia em campos de refugiados

Pelo menos três bebés morreram de hipotermia nos últimos dois dias em Gaza, segundo responsáveis médicos, por causa da falta de condições nos campos de tendas, onde sobrevivem ainda milhares de palestinianos, em território fustigado por ataques israelitas.

Uma das crianças, de apenas três semanas, morreu esta madrugada em Muwasi, perto de Khan Yunis, porque a família não conseguiu mantê-la agasalhada e quente dentro da tenda onde vive, perante ventos gelados e temperaturas noturnas a rondarem os 9ºC.

Ainda procuraram assistência médica num hospital na região, mas a bebé recém-nascida não resistiu ao frio.

Muwasi é uma área desolada de dunas e terrenos agrícolas junto à costa do Mediterrâneo e é lá que estão concentradas milhares de pessoas, escreveu a agência noticiosa Associated Press.

De acordo com o diretor da ala pediátrica do Hospital Nasser, em Khan Yunis, Ahmed al-Farra, duas outras crianças, uma das quais com três dias de vida, foram hospitalizadas nas últimas 48 horas e morreram por hipotermia.

O atual conflito no Médio Oriente, que causou dezenas de milhares de mortos, sobretudo em Gaza, foi desencadeado por um ataque do grupo extremista palestiniano Hamas no sul de Israel em 07 de outubro de 2023.

Israel respondeu com uma intervenção militar de grande envergadura na Faixa de Gaza, mas o conflito estendeu-se ao Líbano por o Hezbollah ter atacado alvos israelitas para ajudar o Hamas.

Desde 07 de outubro de 2023 já morreram 1.208 pessoas do lado israelita, a maioria civis, segundo uma contagem da Agência France Presse baseada em números oficiais israelitas e incluindo reféns que morreram ou foram mortos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Mais de 45.000 palestinianos, sobretudo mulheres e crianças, foram mortos na campanha militar de retaliação de Israel em território palestiniano, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas para Gaza, considerados fiáveis pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Milhares de pessoas amontoam-se em tendas sem condições ao longo da costa e os grupos de ajuda humanitária debatem-se com grandes dificuldades para lhes fazer chegar apoio, nomeadamente cobertores e lenha.