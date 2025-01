França e Alemanha avançam para fase industrial do seu tanque de guerra do futuro

Os ministros da Defesa de França, Sébastien Lecornu, e da Alemanha, Boris Pistorius, assinaram hoje, em Paris, um acordo que marca a passagem à "etapa industrial" do seu projeto para um veículo de combate do futuro.

Esta assinatura, na qual estiveram presentes as empresas envolvidas, permite a formalização da criação da empresa constituída para realizar e iniciar a chamada 'fase 1A', explicou Lecornu, durante uma conferência de imprensa conjunta com Pistorius.

O ministro alemão sublinhou que "o caminho está agora livre para uma parceria de projeto entre os quatro grupos", através do qual uma série de subcontratos serão posteriormente assinados.

O novo tanque, que para já não tem nome e é identificado pelas iniciais MGCS (Main Ground Combat System), virá substituir o francês Leclerc e o alemão Leopard, que se manterão ativos mesmo alguns anos após a sua entrada em serviço no horizonte de 2040, durante o período de transição.

Lecornu destacou ainda que o seu encontro com Pistorius serviu para "começar a delinear uma metodologia para 2025" no projeto do futuro sistema de aviões de combate (SCAF).

O ministro francês recordou que até ao final de 2025 "terão de ser tomadas decisões" sobre o SCAF e, com isso em mente, explicou que fizeram uma série de pedidos às suas equipas para que tenham parâmetros para fazer uma avaliação das fases 1A e 1B.

Lecornu e Pistorius assinaram ainda dois textos sobre cooperação militar, um referente ao esquadrão de transporte franco-alemão, sediado na base aérea de Evreux, no noroeste de França, e o segundo referente à brigada terrestre franco-alemã.

Espera-se que a brigada esteja disponível este ano para participar em treinos e exercícios da NATO.