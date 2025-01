Céu nublado e chuva para este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado, 25 de Janeiro, com céu geralmente muito nublado.

Períodos de chuva mais frequentes até meio da tarde.

Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste.

Pequena subida da temperatura mínima.



REGIÃO DO FUNCHAL:

Céu muito nublado, com boas abertas a partir do meio da tarde.

Períodos de chuva mais frequentes até meio da tarde.

Vento fraco (inferior a 15 km/h)

Pequena subida da temperatura mínima.



ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1,5 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC