Trump propõe extinguir Agência Federal de Gestão de Catástrofes

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje, durante a primeira viagem do seu segundo mandato, estar a considerar a extinção da agência federal de gestão de catástrofes (FEMA).

Depois de aterrar na região de Asheville, no oeste do estado Carolina do Norte, Trump anunciou que tenciona assinar uma ordem executiva sobre a FEMA, sublinhando que devem ser os estados a gerir os "tornados, furacões e todas as outras coisas que acontecem".

"A FEMA tem sido uma grande desilusão", disse o Presidente republicano durante uma reunião sobre a reconstrução das infraestruturas destruídas pelo furacão Helene, que atingiu a zona há mais de três meses.

"É muito burocrática. E é muito lenta", reiterou o Presidente, referindo-se à agência que, segundo o republicano, "simplesmente não fez o seu trabalho".

A agência federal auxilia os estados na resposta a catástrofes e emergências nacionais declaradas pelos líderes locais.

A FEMA pode ainda reembolsar os estados pelos esforços de reconstrução e concede ajuda financeira temporária aos residentes, montante que vários aliados de Trump têm proposto reduzir.

Trump tem criticado o antigo Presidente norte-americano Joe Biden pela resposta da sua administração ao furacão Helene na Carolina do Norte, que causou, juntamente com o furacão Milton, devastação nos estados da Florida, Georgia e Carolina do Norte, onde centenas de pessoas perderam a vida, milhões de residentes ficaram sem eletricidade e onde foram registados milhares de milhões de dólares em prejuízos.

O Presidente deverá deslocar-se hoje ao bairro de Pacific Palisades, no estado da Califórnia, onde centenas de casas foram destruídas pelo maior dos recentes incêndios na cidade de Los Angeles, que já matou 11 pessoas.

Trump tem criticado os líderes do estado da Califórnia, ligados ao rival Partido Democrata, e ameaçou suspender a ajuda federal de emergência à cidade de Los Angeles, na sequência das suas políticas hídricas, que, segundo o republicano, são responsáveis pela falta de água nas zonas urbanas devido aos esforços de conservação de espécies de peixes no norte do estado.

O Presidente republicano disse ainda que a Califórnia, para receber ajuda federal para a reconstrução, terá de passar a exigir a identificação de votantes em atos eleitorais.

"Só quero que peçam um documento de identificação para votar e que a água seja libertada. Depois receberão muita ajuda dos Estados Unidos", disse Trump na Carolina do Norte.

Na 'mira' de Trump tem estado o governador da Califórnia, Gavin Newsom, uma das estrelas do Partido Democrata.