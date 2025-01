Carrinha furtada no Caniçal já foi encontrada

A carrinha de caixa aberta com a matrícula 37-35-LS que no início deste mês foi furtada no Caniçal já foi encontrada.

Segundo o proprietário, a ‘Nissan’ foi localizada nas serras do Caniçal e apesar de não estar danificada apresentava um forte cheiro a produto estupefaciente.

Tal como foi noticiado, a carrinha estava estacionada nos parques da igreja nova e foi levada de madrugada.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.