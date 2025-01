Chuva, trovoada e rajadas de vento superiores a 100km/h nas previsões para a Madeira

A passagem da depressão Garoe continuará a influenciar o estado do tempo na Madeira, esta terça-feira, 21 de Janeiro, encontrando-se o arquipélago sob avisos meteorológicos.

IPMA coloca todas as regiões da Madeira sob aviso laranja devido a chuva e ondulação O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou o aviso de amarelo para laranja, o segundo mais grave, para todas as regiões do arquipélago da Madeira devido às previsões de agitação marítima e precipitação fortes.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta, assim, para céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes na vertente Sul e terras altas da ilha. Há ainda a possibilidade de ocorrência de trovoadas.

Quanto ao vento, este soprará moderado a forte (30 a 55 km/h) de Sudoeste, com rajadas até 85 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira. Nas terras altas as rajadas atingirão os 110 km/h, rodando para Oeste e diminuindo de intensidade no fim dia.

Na área do Funchal, o vento será moderado (20 a 30 km/h) de sudoeste, por vezes forte até 40 km/h, com rajadas até 65 km/h, até ao meio da tarde.

Assinalar também uma pequena descida das temperaturas do ar, que vão oscilar entre os 16 e os 20 graus na Madeira e entre os 17 e os 20 graus no Porto Santo. A temperatura da água do mar vai rondar os 19/20ºC.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte teremos Oeste/ Noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo para 4 a 5 metros a partir do final da tarde. Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/ Sudoeste com 5 a 6 metros, em especial na parte Oeste da ilha da Madeira, diminuindo para 4 a 5 metros a partir do final da tarde.