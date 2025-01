DIÁRIO coloca Câmara de Lobos a 'Pensar o Futuro'

Esta manhã, a partir das 9h30, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos acolhe a mais recente sessão do ciclo de conferências 'Pensar o Futuro', organizado pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A iniciativa, promovida em parceria com o Município, tem como objectivo reflectir sobre assuntos preponderantes em cada concelho, bem como definir estratégias globais e sectoriais sobre aspectos específicos de dimensão mais colectiva e pública.

Depois das anteriores conferências terem acontecido no Funchal, centrando-se nos temas da Mobilidade, Ruído eAlojamento Local, o concelho de Câmara de Lobos torna-se, agora, o segundo município da Região a receber o evento, a seguir à capital madeirense.

Sob o tema ‘Câmara de Lobos: Perspetivas e Desafios’, esta conferência/debate contará com a participação especial de André Barreto, director do Hotel Quintinha de São João, que trará a sua visão sobre o futuro da nossa Região.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião da Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h30 - Ciclo Conferências ‘Pensar o futuro’ com o tema 'Perspectivas e desafios', e com o convidado Dr. André Barreto, no Salão nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

- 10h30 - Miguel Albuquerque visita a empresa Siltos Funchal – Material de Soldadura, Gases e Componentes Mecânicos, Lda.

- 11h00 - Marítimo - Benfica, para a Taça da Liga feminina, no Campo da Imaculada Conceição

- 11h30 - Apresentação do Festival Fado do Funchal 2025, no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 12h00 - PS-Madeira realiza conferência de imprensa, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça

- 12h30 - CDU realiza jornada de contacto com os trabalhadores do sector da hotelaria e similares, junto ao Enotel Lido.

- 14h00 - Festas de S. Amaro, em Santa Cruz

14h00 - Eucaristia Solene

17h00 - Sessão comemorativa do dia da freguesia de Santa Cruz

20h00 - Varrer dos armários na feira etnográfica (Praça Dr. Abel João de Freitas)



- 14h00 - Prossegue Julgamento sobre Assalto a Caixa Geral de Depósitos em Câmara de Lobos, no Edifício 2000

- 17h30 - Apresentação da 'Maratona do Funchal / Meia Maratona / Mini', no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

- 17h30 - Celebração Eucarística de Nossa Senhora do Ar, Padroeira da Força Aérea, com a presença de Rubina Leal, na Sé do Funchal

- 18h00 - Sessão de divulgação do romance 'O Pio do Mocho', na Biblioteca Municipal do Funchal

- 18h00 - Tomada de Posse Direcção Regional da Madeira Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, no Hotel Barceló Funchal - Sala de Reuniões Renny Teixeira

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial do Compositor, Dia de Santo Amaro;

- Este é o décimo quinto dia do ano. Faltam 351 dias para o termo de 2025;

EFEMÉRIDES:

1432 - Nasce D. Afonso V.

1845 - O compositor e pianista húngaro Franz Liszt chega a Lisboa, onde permanece até 25 de fevereiro para vários recitais.

1911 - Sai o primeiro número do jornal República, fundado por António José de Almeida, mais tarde Presidente da República Portuguesa.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Desembarca em França o segundo contingente português, comandado pelo tenente-coronel Tristão da Câmara Pestana.

1919 - Rosa Luxemburgo, 47 anos, revolucionária e agitadora alemã nascida na Polónia, e Karl Lisbknecht, 47 anos, social-democrata alemão, fundadores do Partido Comunista Alemão, são executados.

1920 - I República Portuguesa. É reconduzido o Governo de Sá Cardoso, dominado pela ala radical do Partido Democrático.

1922 - A Irlanda constitui-se Estado Livre e independente, sob a direção de Michael Collins. Em 1937, através de plebiscito, toma o nome de Eire.

1929 - Nasce o norte-americano Michael King, Jr. - Martin Luther King, Jr. -, ministro batista e ativista social que liderou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos da América desde meados da década de 1950. Prémio Nobel da Paz em 1964 "pela sua luta não violenta pelos direitos civis da população afro-americana".

1943 - II Guerra Mundial. Vitória aliada em Guadalcanal.

1944 - É inaugurado o Mercado da Foz do Douro, conhecido como Mercado da Foz, no Porto.

1949 - O exército comunista da China toma a cidade de Tientsin.

1962 - Portugal abandona a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) durante o debate sobre Angola que punha em causa a política do ditador Oliveira Salazar.

1973 - O Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, põe fim à ofensiva norte-americana no Vietname. O acordo de cessar-fogo será assinado a 23 de janeiro.

- O Papa Paulo VI assegura à primeira-ministra israelita, Golda Meir, que o Vaticano é a favor da internacionalização da cidade de Jerusalém.

1974 - António de Spínola toma posse como vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

1975 - É assinado o Acordo de Alvor, no Algarve, entre o Estado português e a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), no qual Portugal reafirma solenemente o reconhecimento do direito do povo angolano à independência.

1984 - A África do Sul anuncia a retirada de Angola das tropas envolvidas no ataque a guerrilheiros da namibiana SWAPO - Organização do Povo do Sudoeste Africano.

1985 - No Brasil, o candidato da oposição, Tancredo Neves, é eleito o primeiro Presidente civil do país em 21 anos.

1986 - Morre, com 59 anos, o empresário e dramaturgo César de Oliveira.

1987 - O líder comunista afegão Najibullah anuncia em Cabul que o Governo e a União Soviética (URSS) chegaram a acordo sobre a retirada das tropas soviéticas.

1988 - Portugal e a República Popular da China trocam os instrumentos de ratificação da declaração conjunta sobre a devolução de Macau.

- Fundação do Banco Internacional do Funchal (Banif) pela incorporação da histórica Caixa Económica do Funchal, sendo o principal rosto dos fundadores o empresário madeirense Horácio Roque.

1989 - O advogado Jorge Sampaio é eleito secretário-geral do Partido Socialista (PS).

1990 - O Parlamento búlgaro decreta o fim do monopólio do poder pelo Partido Comunista.

1991 - Guerra do Golfo. Data-limite estabelecida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para o Iraque se retirar do Kuwait.

1993 - Morre, aos 68 anos, o jornalista e escritor Carlos Pinhão, antigo diretor do jornal desportivo A Bola.

1994 - O Presidente da República, Mário Soares, preside à cerimónia de inauguração do Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Lisboa.

1997 - As forças israelitas retiram-se de Hebron, na Cisjordânia, e os poderes são transferidos para as autoridades palestinianas.

2001 - A Portugal Telecom anuncia a assinatura de um contrato promessa de compra e venda de uma participação de controlo na brasileira Global Telecom, por 1,21 mil milhões de dólares (cerca de 258 milhões de contos).

- Lançamento da Wikipédia, enciclopédia online multilingue, pelos norte-americanos Jimmy Wales (empresário da web) e Larry Sanger (filósofo).

2005 - Toma posse o novo Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, Abu Mazen, que apela ao "cessar-fogo" e ao regresso às negociações de paz com Israel.

2006 - Aterra numa base no deserto do Utah, oeste dos Estados Unidos, a cápsula da sonda Stardust, da agência espacial norte-americana NASA, com poeiras de estrelas e cometas essenciais para a análise do sistema solar.- A pediatra socialista Michelle Bachelet é eleita Presidente do Chile.2007 - A primeira vacina contra o cancro do colo do útero é posta à venda nas farmácias portyuguesas.

- A nova Lei das Finanças Locais é publicada em Diário da República.

- É criado o novo grupo de extrema-direita do Parlamento Europeu, denominado Identidade, Tradição, Soberania -- ITS, presidido pelo eurodeputado francês da Frente Nacional Bruno Gollnisch.

- Os antigos rebeldes maoistas do Nepal passam a deter 83 dos 330 lugares do novo parlamento interino, após dez anos de guerra civil.

- Morre, aos 98 anos, Bo Yibo, o último dos "Oito Imortais" do Partido Comunista da China.

- Morre, aos 79 anos, Maria do Bom Sucesso Wallenstein, tradutora de autores teatrais, viúva do ator e encenador Carlos Wallenstein (1926-1990).

2008 - A FDA, agência norte-americana de regulamentação dos produtos alimentares e do medicamento, dá luz verde à comercialização de produtos provenientes de animais clonados apesar das fortes reticências dos consumidores, de algumas indústrias e do Congresso.

- A Federação Internacional de Futebol (FIFA), a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) e alguns dos maiores clubes da Europa, incluindo o FC Porto, acordam na dissolução do G-14, grupo que se compromete retirar as várias ações que tem em tribunal contra estes organismos.

2009 - O piloto do voo 1549 da US Airways, Chesley "Sully" Sullenberger, aterra o avião no rio Hudson, em Manhattan, Estados Unidos, após a paragem dos reatores, no início do voo. Os 155 ocupantes saem ilesos.

2011 - O Presidente tunisino, Zine El Abidine Ben Ali, é definitivamente afastado do poder por decisão do Conselho Constitucional. O chefe do Parlamento, Foued Mebazaa, empossado como Presidente interino até haver eleições, exila-se depois do exército se recusar a reprimir uma revolução que a polícia não conseguira travar.

- Morre, aos 72 anos, a atriz britânica Susannah York, que se destacou nos anos 1970 em em filmes como "Os cavalos também se abatem", "Tom Jones" e "A Man For All Seasons" e trabalhou com Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Montgomery Clift e Peter O'Toole.

2012 - Morre, com 89 anos, Manuel Fraga Iribarne, fundador do Partido Popular (PP) espanhol e um dos pais da Constituição espanhola de 1978. Foi ministro da Informação entre 1962 e 1969, vice-presidente do Governo entre 1975 e 1976 e presidente da Junta da Galiza durante 15 anos, entre 1990 e 2005.

2013 - Morre, aos 80 anos, Nagisa Oshima, cineasta japonês que realizou o filme "O Império dos Sentidos" (1976), Prémio Internacional do Festival de Cannes.

2014 - No Egito, o "sim" garante 98,1% no referendo (realizado nos dias 14 e 15) sobre a nova Constituição. A taxa de participação dos eleitores situa-se nos 38,6%.

2015 - Os Estados Unidos decidem facilitar as viagens e o comércio com Cuba, dentro dos limites das competências do Presidente, Barack Obama, de forma a mitigar os efeitos do embargo económico e financeiro norte-americano, em vigor desde 1962.

- O Conselho de Ministros aprova o regime de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais, através de 'contratos interadministrativos' nas áreas da educação, saúde, segurança social e cultura.

2016 - A Assembleia da República aprova, na generalidade, os projetos do Partido Comunista Português (PCP), "Os Verdes", Bloco de Esquerda (BE) e Partido Socialista (PS) para a reposição aos trabalhadores em funções públicas do horário de trabalho de 35 horas semanais.

- Pelo menos 50 soldados quenianos são mortos num ataque lançado pelo grupo extremista "shebab", ligado à Al-Qaida, contra a base da União Africana na Somália, gerida pelos capacetes azuis quenianos em Ceel Cado.

2017 - A atleta Inês Henriques estabelece o recorde do Mundo de 50 km marcha, ao cumprir a distância em 4:08.25 horas, em Porto de Mós, Leiria.

2018 - Morre, aos 46 anos, a cantora irlandesa Dolores O'Riordan, vocalista da banda The Cranberries.

2019 - O parlamento britânico reprova de forma expressiva o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo Governo da primeira-ministra, Theresa May, com Bruxelas, com 432 votos contra e 202 a favor.

- O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assina um decreto que flexibiliza as regras para a posse de armas de fogo no país.

- Os juízes do Tribunal Penal Internacional absolvem os antigos Presidente e ministro da Juventude da Costa do Marfim Laurent Gbagbo e Charles Ble Goude, respetivamente, de crimes cometidos na sequência das eleições de 2010.

2020 - Covid-19. O Japão anuncia o primeiro caso de uma pneumonia viral, causada por um novo tipo de coronavírus, com origem na cidade chinesa de Wuhan, onde matou já uma passou e infetou 40.

- Covid-19. A Direção-Geral da Saúde garante que o surto de pneumonia viral na China já está contido, indicando que uma eventual propagação "não é uma hipótese neste momento a ser equacionada".

- O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, toma posse para um segundo mandato.

- O primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, apresenta a sua demissão e a da sua equipa ao Presidente Vladimir Putin, que aceita o pedido.

2021 - O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, confirma a sua demissão e a de todos os ministros do executivo, na sequência de um escândalo relacionado com má gestão de benefícios sociais para o pagamento de creches, com prejuízo para milhares de famílias.

- A Rússia anuncia a sua retirada do Tratado Céus Abertos da Organização de Segurança e Cooperação Europeia (OSCE), um pacto multilateral para a transparência e controlo de armas abandonado anteriormente pelos Estados Unidos.

- Morre, aos 85 anos, Vicente Cantatore, antigo treinador argentino de nacionalidade chilena, teve uma breve passagem pela equipa de futebol do Sporting.

2022 - Morre, aos 91 anos, o estilista italiano Nino Cerruti.

2023 - Morre, aos 87 anos, Shintaro Yokochi, empresário e treinador de natação japonês radicado em Portugal desde 1958. Formou, na seleção e nos clubes por onde passou, alguns dos melhores nadadores portugueses de sempre, como Alexandre Yokochi, filho, e Bessone Basto.

- Morre, com 78 anos, António Amorim, jornalista, diretor de Informação da agência Lusa entre 1994 e 1996.

2024 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decreta a dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas para 10 de março, oficializando o anúncio feito ao país em 09 de novembro após demissão de António Costa, cujo nome foi associado ao processo judicial Influencer.

