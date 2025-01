Democratas em alerta com início de mandato de Trump que consideram "anti-norte-americano"

O início do mandato presidencial do republicano Donald Trump foi recebido pelos congressistas democratas norte-americanos com alerta e espírito de luta, afirmando hoje que a sua demonização dos imigrantes "é anti-norte-americana" e leva por um "caminho perigoso".

"Trump está a abusar do seu poder ao tentar retirar a cidadania por nascimento. Isto é flagrantemente inconstitucional. Não deixaremos que ele retire este direito fundamental", declarou o congressista Jesus "Chuy" García, representante do Estado do Illinois nascido no México, numa conferência de imprensa.

A ordem executiva do novo Presidente norte-americano, assinada na segunda-feira, horas depois de tomar posse, e que já foi alvo de recurso em tribunal, estipula que as crianças nascidas nos Estados Unidos de pais sem documentos ou com estatuto legal "temporário" - como um visto de trabalho - não terão a cidadania norte-americana.

Trump também deu 'carta-branca' a rusgas para apanhar imigrantes ilegais em locais anteriormente considerados "protegidos", como escolas, igrejas e hospitais.

"Esta demonização dos imigrantes, e em particular dos mexicanos, vai levar-nos por um caminho perigoso, criando ainda mais danos e pondo em perigo a nossa segurança nacional. Em termos simples, é anti-norte-americano tentar invalidar os contributos dos imigrantes", acrescentou "Chuy" García.

A cidade de Chicago, no Illinois, é uma das que estão em alerta para ameaças de rusgas, pelo que o congressista democrata expressou confiança em que as autoridades locais, incluindo os governadores e presidentes de câmara, acionem "as proteções das leis estaduais e locais" contra estas medidas que, na sua opinião, "procuram fazer do imigrante o bode expiatório".

Nas eleições de 05 de novembro, os republicanos conseguiram não só regressar à Casa Branca, mas também recuperar o controlo do Senado e manter a maioria na Câmara dos Representantes, a câmara baixa do Congresso do país.

"Temos consciência de que esta é a tripla aposta de Trump sob a qual estamos a trabalhar. Compreendemos o que nos espera", sublinhou hoje também o presidente da bancada democrata e a terceira maior autoridade do partido na Câmara dos Representantes, o congressista da Califórnia Pete Aguilar.

O grupo parlamentar democrata destacou que, embora os seus membros estejam dispostos a trabalhar com todos, "incluindo os republicanos", para arranjar uma solução para o sistema migratório, não vão cair na "retórica exaltada" de Trump.

As primeiras ordens executivas de Trump, segundo Aguilar, estão muito longe dos verdadeiros problemas das pessoas.

"Nenhuma será significativa para tornar a vida mais comportável para as famílias trabalhadoras. Os republicanos não conseguiram demonstrar-nos que estão interessados em fazer alguma coisa que ajude essas famílias. A sua atenção tem-se centrado na classe multimilionária que os ajudou a ganhar as eleições", sustentou.

O presidente da bancada progressista da Câmara, Greg Casar, representante do Estado fronteiriço do Texas, advertiu de que o seu grupo não dará "uma carta-branca" ao republicano: "Defenderemos os vulneráveis e os que enfrentam dificuldades", declarou.