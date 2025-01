Falta de sinal na Ponta do Pargo e Achadas da Cruz gera reparos

Os clientes da operadora NOS na Ponta do Pargo e nas Achadas da Cruz têm enfrentado problemas na recepção de sinal de telemóvel, com os mesmos a se verificarem fracos ou mesmo inexistentes em algumas zonas da costa norte. A situação é particularmente incómoda na Fajã da freguesia das Achadas da Cruz, onde a ausência de sinal, segundo os moradores desta localidade, tem gerado insatisfação.

José Manuel Jardim, representante da freguesia da Ponta do Pargo vizinha, confirmou ter recebido diversas queixas de moradores da Ponta do Pargo sobre o problema e que já deu conhecimento ao município. Após as diligências, o autarca assegurou que a operadora já deu início aos trabalhos de reposição do sinal. “Sabemos que a NOS está a trabalhar para resolver a situação, mas ainda não temos um prazo concreto para a normalização do serviço, penso que mais dois a três dias estarão concluídos os trabalhos ”, estimou.

O problema surgiu após a retirada das antenas de telecomunicações do Pico das Favas, local onde estão em curso obras para a construção de um campo de golfe. Esta mudança provocou constrangimentos significativos na cobertura da rede, afectando tanto os residentes como os visitantes destas áreas ou que circulam na Região.

Os moradores esperam que a operadora resolva a situação rapidamente, dado que o acesso ao sinal de telemóvel estável é essencial para a comunicação, especialmente numa freguesia com áreas mais isoladas como a Ponta do Pargo.

Paralelamente, o DIÁRIO, a 9 de Dezembro de 2024, chegou a publicar na sua edição impressa, a preocupação que já existia entre a população, mas, nessa altura, o temor incidia sobre o facto dos residentes perderem o sinal das emissões de rádio e de televisão pública.

O grupo RTP prometeu proceder à deslocalização de todo o equipamento para um espaço alugado à ALTICE, na Fajã da Ovelha e "demonstra o compromisso da RTP com o cumprimento do Serviço Público de Rádio na Região Autónoma da Madeira", explicou a administração.