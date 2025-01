Trump anuncia acordo para investimento de 500 mil milhões de dólares em IA

O presidente Donald Trump anunciou a criação de uma cooperação empresarial que investirá até 500 mil milhões de dólares em infraestrutura ligada à inteligência artificial (IA), uma parceria formada pela OpenAI, Oracle e SoftBank.

A nova entidade, Stargate, vai começar a construir centros de dados e a produção de eletricidade necessária para o desenvolvimento de IA no Texas, adianta a Casa Branca.

Prevê-se que o investimento inicial seja de 100 mil milhões de dólares, podendo atingir cinco vezes esse valor.

"É muito dinheiro com pessoas de alta qualidade", disse Trump, acrescentando que é "uma declaração retumbante de confiança no potencial da América" sob sua nova administração.

Juntamente com Trump, acabado de tomar posse na Casa Branca, estiveram Masayoshi Son da SoftBank, Sam Altman da OpenAI e Larry Ellison da Oracle.

Os três creditaram Trump por ter ajudado a tornar o projeto possível, apesar de a construção já ter começado e de o projeto ser de 2024.

"Este será o projeto mais importante desta era", disse Altman, CEO da OpenAI.

Larry Ellison referiu que os centros de dados já estão a ser construídos, tendo sido construídos dez até ao momento.

O presidente da Oracle sugeriu que o projeto também estava ligado aos registos de saúde digitais e que facilitaria o tratamento de doenças como o cancro, possivelmente desenvolvendo uma vacina personalizada.

"Este é o início da idade de ouro", disse Son, referindo-se à declaração de Trump de que os EUA estariam numa "idade de ouro" com ele de volta à Casa Branca.

Son, um bilionário com sede no Japão, já se comprometeu em dezembro a investir 100 mil milhões de dólares em projetos nos EUA nos próximos quatro anos.

Anteriormente, comprometeu-se a fazer 50 mil milhões de dólares em novos investimentos antes do primeiro mandato de Trump, o que incluía uma grande participação na empresa WeWork.

Embora Trump tenha aproveitado anúncios semelhantes para mostrar que a sua presidência está a impulsionar a economia, já havia expectativas de uma construção maciça em centros de dados e centrais elétricas necessárias para o desenvolvimento da IA, que tem a promessa de aumentar a produtividade através da automatização do trabalho.

Os planos iniciais para o Stargate remontam à administração Biden.

A agência de notícias The Information noticiou o projeto pela primeira vez em março de 2024. A OpenAI há muito confia nos centros de dados da Microsoft para construir os seus sistemas de IA, mas tem cada vez mais sinalizado interesse em construir seus próprios centros.

A OpenAI escreveu numa carta ao Departamento de Comércio da administração Biden no outono passado que o planeamento e a permissão para tais projetos "podem ser longos e complexos, especialmente para infraestrutura de energia".

O impulso para construir centros de dados também é anterior à presidência de Trump.

Estas estimativas de investimentos sugerem que grande parte do novo capital passará pelo Stargate, uma vez que a OpenAI se estabeleceu como líder do setor com o lançamento em 2022 do ChaptGPT, um chatbot que cativou a imaginação do público com a sua capacidade de responder a perguntas complexas e realizar tarefas comerciais básicas.

A Casa Branca colocou a tónica em facilitar a construção de novas centrais elétricas em antecipação da expansão da IA, sabendo que os Estados Unidos estão numa corrida competitiva contra a China para desenvolver uma tecnologia cada vez mais adotada pelas empresas.

Ainda assim, as perspetivas regulatórias para IA permanecem um tanto incertas, já que Trump na segunda-feira anulou a ordem de 2023 assinada pelo então presidente Joe Biden para criar padrões de segurança e marca d'água de conteúdo gerado por IA, entre outros objetivos, na esperança de colocar grades de proteção sobre os possíveis riscos da tecnologia para a segurança nacional.

O apoiante de Trump, Elon Musk, foi um dos primeiros investidores na OpenAI, mas desde então desafiou a sua mudança para o estatuto de empresa com fins lucrativos e criou a sua própria empresa de IA, a xAI.

Trump anunciou anteriormente em janeiro um investimento de 20 mil milhões de dólares da DAMAC Properties nos Emirados Árabes Unidos para construir centros de dados ligados à IA.