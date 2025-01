Saiba a origem e como curar a dor de garganta neste Inverno

A dor de garganta é um sintoma muito comum no Inverno e os vírus respiratórios são a principal causa. Fique a saber como surge e como pode ser tratada. No entanto, se for persistente não deve abdicar de uma ida ao médico.

A Deco Proteste explica que na origem da dor de garganta estão, normalmente, infecções por vírus. De forma menos comum, é causada por bactérias, fungos ou outros factores, como rinite alérgica ou refluxo gastroesofágico.

Além disso, dá conta de que os vírus respiratórios são os causadores mais comuns de dor de garganta, sendo responsáveis por aproximadamente 25 a 45% dos casos de faringite aguda em adultos (frequentemente referida como constipação comum).

O fumo do cigarro, exposição ao ar seco ou inalação de químicos irritantes, podem também causar irritação das mucosas e originar dor de garganta.

A Deco Proteste explica ainda que as temperaturas baixas não são a causa directa de dor de garganta e que, na maioria dos casos, a dor é causada por bactérias ou vírus. No entanto, as infecções respiratórias ocorrem com mais frequência no Outono e Inverno visto que a população pode permanecer mais tempo em espaços não ventilados e os vírus espalham-se mais no frio e em ambiente seco.

Saiba como aliviar a dor

A publicação dá algumas dicas de como curar uma dor de garganta. O primeiro passo é mesmo o paracetamol ou o ibuprofeno como a primeira linha de tratamento. Também as tradicionais pastilhas ou os sprays à base de benzidamina ou flurbiprofeno mostram alguma utilidade como analgésicos locais, conferindo alívio mais rápido.

E não devemos também descartar os chás que além de nos aconchegarem também podem aliviar a dor.

Deco Proteste deixa várias dicas

Chá de limão com mel

Beber infusões ajuda a hidratar a garganta, aliviando a irritação e a dor. Já o mel é suavizante, mas não está provado que acalme a irritação.

Comer gelo ou sobremesas frias

A temperatura reduzida “anestesia” a garganta, diminuindo a dor, ainda que de forma temporária. Facilita igualmente a hidratação.

Sopas e caldos

Com a garganta inflamada, é difícil ingerir alimentos mais sólidos. Por isso, tomar sopas e caldos mornos ajuda a deglutição e evita o aumento da irritação da garganta.

Rebuçado duro

Como alternativa a pastilhas ou spray analgésico, pode recorrer a um rebuçado, que favorece a produção de saliva. Esta lubrifica a garganta e acalma a dor. Não está provada a eficácia, mas é inócuo e barato.

Gargarejar com água com sal morna

Embora não existam estudos e provas de eficácia, para crianças com mais de seis anos e adolescentes, trata-se de uma alternativa inócua e barata. Poderá aliviar temporariamente as dores de garganta ligeiras.