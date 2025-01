Futuro Presidente dos EUA quer reconhecer apenas "dois sexos"

Donald Trump vai assinar uma ordem executiva que obriga a sua administração a "reconhecer" apenas "dois sexos", afirmaram hoje futuros responsáveis da Casa Branca, pouco antes da posse do republicano, que prometeu "acabar com a ilusão dos transgéneros".

A ordem executiva visa "defender as mulheres do extremismo ideológico de género e restaurar a verdade biológica no Governo federal", disse um funcionário aos jornalistas sob condição de anonimato, acrescentando que a identidade sexual dos indivíduos passaria a ser definida exclusivamente pelos gâmetas que produzem.

"O que estamos a fazer hoje é afirmar que a política dos Estados Unidos é reconhecer dois sexos: masculino e feminino", disse a mesma fonte, citada pelas agências internacionais.

Durante a sua campanha para as eleições presidenciais de novembro passado, Donald Trump prometeu várias vezes acabar com a "ilusão dos transgéneros".

O Presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA) quer também abolir as ajudas federais aos programas de apoio à diversidade na administração, disseram hoje os mesmos responsáveis da sua futura equipa.

"Vamos pôr fim a este tipo de financiamento, vamos pôr fim a estes programas", explicou uma das fontes, apontando para a formação antirracismo e diversidade.

O político republicano considera que a América está ameaçada por uma "invasão" de ideias progressistas, que qualifica de ideologia "woke".

Donald Trump toma hoje posse como 47.º Presidente dos Estados Unidos, regressando à Casa Branca após um primeiro mandato entre 2017 e 2021.