Libertados 90 prisioneiros palestinianos por Israel

Israel anunciou a libertação de 90 prisioneiros palestinianos da prisão israelita de Ofer, na Cisjordânia ocupada, pouco depois das 01:00 locais (23:00 em Lisboa), como estava previsto no acordo de cessar-fogo com o Hamas.

Dois autocarros com vidros fumados deixaram a prisão e foram aclamados por centenas de pessoas que os esperavam, ao mesmo tempo que foi lançado fogo-de-artifício, observaram jornalistas da AFP no local.

Após a libertação de três mulheres israelitas em Gaza, no primeiro dia de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, como estava previsto, a libertação de cerca de 90 prisioneiros palestinianos era esperada.

Entre eles estão 12 homens condenados por delitos menores, como o incitamento ao terrorismo ou a desordem pública, e há ainda 69 mulheres e nove menores, todos com menos de três anos de prisão e condenados por crimes não sangrentos.

Horas antes da libertação, todos foram reunidos na prisão israelita de Ofer, na Cisjordânia ocupada, perto de Ramallah, de onde 78 deles foram transferidos para a Cisjordânia e 12 para o bairro de Silwan, em Jerusalém Oriental, confirmou o Serviço Prisional israelita, segundo a agência EFE.

Entre os libertados estão também Khalida Jarrar, 62 anos, ativista feminista e membro da Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP), a irmã do político do Hamas Saleh Arouri, Dalal Jaseeb, e Abla Abdelrasoul, 68 anos, mulher do dirigente da PFLP Ahmad Saadat.

As forças de segurança israelitas e representantes da Cruz Vermelha verificaram a identidade de cada prisioneiro e efetuaram exames médicos.

De acordo com o comunicado dos Serviços Prisionais, os detidos que se dirigem para Jerusalém Oriental serão levados para o Complexo Russo na cidade, de onde serão libertados pela polícia.

Está prevista a libertação de cerca de 2.000 prisioneiros durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo de 42 dias, altura em que 33 reféns também deixarão a Faixa de Gaza.

Com a libertação dos 33 reféns, restam 91 prisioneiros no interior do enclave desde 7 de outubro, 34 dos quais confirmados como mortos, para além de três que estavam detidos desde 2014: dois civis e um soldado confirmados como mortos.

As tropas israelitas resgataram no domingo, em Jabalia, o corpo do sargento Oron Shaul, um segundo soldado que tombou na guerra da Faixa de Gaza em 2014 e que estava detido pelo Hamas desde então.

As três reféns israelitas foram libertadas na Faixa de Gaza pelo Hamas e encontraram-se com as suas mães em Israel, tendo sido depois transportadas para um hospital para receber tratamento, segundo o exército israelita.

Nos termos do acordo para cessar as hostilidades, 33 reféns israelitas devem ser libertados, numa fase inicial de seis semanas. Três pontos de receção de reféns foram instalados na fronteira de Israel com Gaza, segundo um oficial militar citado pela AFP.

Em troca, as autoridades israelitas garantiram que libertariam cerca de 1.900 palestinianos dentro deste período.