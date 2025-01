Assessoria de Brad Pitt alerta para burlões após denúncia de uma vítima

Um porta-voz de Brad Pitt alertou os fãs do ator para burlões que utilizam a sua imagem, na sequência de uma reportagem da televisão francesa sobre uma mulher enganada por pessoas que se faziam passar pela estrela de Hollywood.

"É terrível que os burlões se estejam a aproveitar da forte ligação dos fãs com celebridades", destacou um porta-voz do ator à Entertainment Weekly, noticiou na quarta-feira a agência France-Presse (AFP).

"Este é um lembrete importante para não responder a pedidos indesejados online, especialmente de atores que não estão nas redes sociais", como Brad Pitt, acrescentou.

Num programa do canal TF1, uma mulher chamada Anne, com cerca de cinquenta anos, contou ter pago 830 mil euros a burlões que se fizeram passar por Brad Pitt enviando selfies falsas, falsificando documentos de identidade e usando inteligência artificial para dissipar dúvidas.

Fingindo precisar de dinheiro para pagar uma operação a um cancro no rim, o falso Brad Pitt conseguiu extorquir esta grande quantia a esta mulher, que está agora falida e já passou por três tentativas de suicídio.

Segundo a reportagem, esta mulher apresentou queixa e está atualmente hospitalizada numa unidade especializada em depressão grave.

Depois de o programa ter sido transmitido no domingo, foi alvo de troça nas redes sociais, devido à sua ingenuidade.

A reportagem foi retirada de todas as plataformas pela TF1, após uma "onda de assédio contra uma testemunha".

Nas redes sociais, alguns criticaram a estação por não proteger a vítima, que talvez não tivesse consciência das consequências de tornar pública a sua história.

Os esquemas que exploram as emoções existem desde o aparecimento do e-mail, mas o crescimento da inteligência artificial aumentou o risco de roubo de identidade, fraudes e esquemas 'online', de acordo com os especialistas.

A polícia espanhola deteve cinco pessoas em setembro sob a acusação de enganar duas mulheres em 325 mil euros fazendo-se passar por Brad Pitt 'online' e no WhatsApp.

Os suspeitos contactaram as suas vítimas num 'site' dedicado aos fãs do ator, segundo as autoridades.

Brad Pitt foi notícia no mês passado quando ele e Angelina Jolie assinaram um acordo de divórcio, um ponto de viragem na saga jurídica de oito anos entre os dois atores.