Madeira ofereceu 35 resgates a turistas. Região já perdeu, pelo menos, 50 mil euros em receitas devido ao atraso de dois anos na publicação do diploma que regulamenta a cobrança a não residentes pelo salvamento com helicóptero. Agora, com a indicação das taxas, cada operação deste género dificilmente custará menos de mil euros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 12.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Pavilhão do Estreito gera dúvidas para competições de alto nível.

Deputados do PS impedidos de visitar urgência do hospital.

Fique também a saber que Residência universitária avança em São Roque. Contrato com as construtoras tem data de 27 de Dezembro.

E, por fim, Mapa de 54 freguesias fica tal como está. Madeira não segue a reforma de desagregação que irá ocorrer em Portugal continental

