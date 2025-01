Chegada do serviço móvel à Madeira anunciada há 35 anos

Se hoje em dia o serviço móvel é o mais utilizado da Região, a verdade é que há 35 anos esse era um serviço que parecia saído apenas de filmes. Em Janeiro de 1990 anunciava-se que iria chegar à Madeira a possibilidade de realizar chamadas telefónicas nos automóveis.

Numa primeira fase, o serviço iria servir o eixo Caniçal - Ponta do Sol, sendo que até final desse ano o serviço seria total. No fundo, qualquer pessoa que viajasse de carro poderia realizar chamadas para qualquer parte do mundo, desde que o veículo tivesse instalado o sistema.

No entanto, os preços praticados para aquisição deste equipamento não estavam ao alcance de qualquer um. Os custos dos equipamentos variavam entre os 500 e os 600 contos, sendo que no caso de empresas havia disponível um fundo comunitário. De resto, a assinatura mensal custava 5 mil escudos. Apesar de ser um custo mais elevado que a comunicação móvel era tido como de grande qualidade e de maior comodidade.

Este era um serviço gerido e disponibilizado pelos CTT.