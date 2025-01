Rússia afirma ter tomado duas localidades em Kharkiv e Donetsk

As forças russas tomaram as cidades ucranianas de Kalinove, na região de Kharkiv, e Yantarne, em Donetsk, informou hoje o Ministério da Defesa da Rússia no seu relatório diário de guerra.

"As unidades do agrupamento militar Zapad (oeste) libertaram a cidade de Kalinove na região de Kharkiv", cerca de 30 quilómetros a sul de Kupiansk, adiantou o comando russo através do Telegram.

Segundo o Ministério da Defesa, neste setor da frente de guerra, o exército russo infligiu cerca de 410 baixas a três brigadas motorizadas e uma brigada de defesa territorial das forças armadas da Ucrânia nas proximidades de quatro cidades, duas na região de Kharkiv e duas em Donetsk.

A mesma informação, citada pela EFE, avança que "libertou a cidade de Yantarne na República Popular do Donetsk", localizada a sul de Kurakhov, um reduto ucraniano recentemente ocupado pelas forças russas.

Entretanto, a força aérea ucraniana informou hoje que a Rússia lançou um total de 94 drones contra o território da Ucrânia durante a madrugada de sábado, dos quais 60 foram abatidos.

Os drones, incluindo Shahed e réplicas de drones, foram lançados a partir das regiões russas de Milerovo, Orel, Bryansk e Kursk, segundo a mesma informação divulgada através do Telegram.

Os ataques foram repelidos pela aviação ucraniana e com a ajuda de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrónica e grupos móveis da força aérea e do exército.