A armadilha do golpe romântico

As burlas românticas representam mais uma das modalidades de crime digital e que, cada vez mais, tem afectado milhares de pessoas.

Este crime que, segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) foi a terceira forma de enganar alguém mais perpetrada em 2023, consiste num golpe em que um indivíduo cria uma identidade falsa e envolve-se emocionalmente com a vítima, através da internet, com o intuito de ganhar a confiança e o afecto para depois obter dinheiro, informações pessoais ou outro tipo de benefícios.

"Mas este tipo de crime impacta a vítima não apenas financeiramente. Muitas vezes a pessoa fica fragilizada do ponto de vista emocional, "pois muitas destas vítimas criam fortes laços românticos com estes cibercriminosos/as, acabando por se sentirem traídas, deprimidas, e envergonhadas por terem sido enganadas", explica a APAV.

Como funcionam as Burlas Românticas?

O primeiro contacto ocorre através de sites, aplicações de encontros e redes sociais, através de perfis falsos. Após o envio do pedido de amizade, e deste ser aceite pela vítima, o indivíduo contacta a vítima por mensagem privada e tenta estabelecer uma relação de confiança com a mesma. Estabelecida a relação, é criada uma narrativa fictícia como forma de pedir dinheiro à vítima, seguindo-se o desaparecimento do perfil e, consequentemente, do burlão.

Saiba alguns dos sinais de alerta:

Ver Galeria

Dicas para evitar ser vítima desta prática:

Tenha atenção aos sinais de alerta acima mencionados;

Avalie a sua presença online, revendo as suas definições de privacidade das redes sociais, e não partilhando muita informação da sua vida pessoal;

Leve as suas relações online com calma, suspeite de pedidos de casamento ou mesmo demonstrações de amor, em fases muito precoces do seu contacto com alguém online. Sobretudo evite partilhar fotos ou vídeos íntimos, pois estes são muitas vezes utilizados como forma de extorsão quando a vítima nega o pagamento;

Faça a sua própria investigação, tente avaliar o perfil da pessoa que está a contactar e tente responder a estas perguntas: a pessoa tem muita informação no seu perfil?, tem muitos seguidores?, se pesquisar o nome do perfil no motor de busca da aplicação vão aparecer outros perfis com o mesmo nome ou com ligeiras variações do nome, mas as fotos de perfil são as mesmas?, se fizer uma pesquisa da foto de perfil da pessoa que me contacta, aquela foto vai aparecer associada ao nome de outras pessoas?

Se lhe forem feitos pedidos de ajuda monetária, encaminhe a pessoa para outros serviços que possam ajudar;

Pare de comunicar com a pessoa e denuncie junto da aplicação;

Caso tenha dúvidas relativamente à legitimidade da pessoa com quem está a falar online, peça ajuda a alguém da sua confiança ou entre em contacto com a Linha Internet Segura;

A Linha Internet Segura poderá ajudá-lo/a a perceber se se trata de uma burla e a proteger-se quando fala com alguém online que ainda não conhece presencialmente. Está disponível através do número 800 21 90 90 (dias úteis entre as 8h e as 22h) ou do e-mail [email protected]. O apoio é confidencial e gratuito.