Portugal falha pódio do mundial de hóquei em patins 17 anos depois ao perder com anfitriã Itália

A seleção portuguesa de hóquei em patins falhou hoje o pódio do Mundial pela primeira vez desde 2007, ao perder com a anfitriã Itália por 3-2 no jogo de atribuição dos terceiro e quarto postos, disputado em Novara.

Afastada da final ao perder na véspera com a Espanha no desempate por grandes-penalidades (1-2, após um empate 5-5), Portugal, que ambicionava conquistar em Novara o 17.º título mundial e assim igualar a recordista Espanha, acaba por regressar a casa sem qualquer medalha, algo que não sucedia desde o Mundial de 2007, na Suíça, quando foi sexto classificado, a pior classificação de sempre.

O arranque do jogo foi marcado por uma homenagem ao guarda-redes Ângelo Girão, que hoje representou pela última vez a seleção nacional, sendo cumprimentado pelos seus colegas e pelos jogadores italianos, sob uma ovação de pé do público que encheu o Pala Igor de Novara e que também se 'despediu' do guardião italiano Riccardo Gnata.

Após as homenagens, os até agora titulares nas balizas de Portugal e Espanha abandonaram o ringue, e o sucessor de Girão (hoje simbolicamente o capitão da seleção lusa), Xano Edo, foi dos jogadores em maior evidência, ao ir adiando com diversas intervenções o golo da equipa anfitriã.

Embalada pelo público da casa, a 'squadra azzurra' chegou com naturalidade à vantagem aos 16 minutos, por intermédio de Alessandro Faccin. O golo entusiasmou as bancadas, mas também despertou a seleção portuguesa, e então foi a vez do guarda-redes italiano Zampoli brilhar, com uma série de boas defesas, incluindo a um livre direto de Hélder Nunes, segundos depois do golo inaugural de Itália.

Aos 20 minutos, Portugal chegou mesmo ao golo do empate, no segundo livre direto de que beneficiou, tendo desta feita Gonçalo Alves batido Zampoli. A seleção portuguesa estava agora por 'cima', mas, contra a corrente do jogo, a Itália voltaria a adiantar-se no marcador a meio minuto do descanso, por Davide Gavioli, indo para o intervalo a vencer por 2-1.

Portugal voltou a restabelecer a igualdade ao sexto minuto do segundo tempo (31), com Gonçalo Alves a bisar e a chegar ao sétimo golo na prova -- igualando João Rodrigues como melhor marcador português em Novara -, e assistiu-se então a uma partida a um ritmo intenso com as duas equipas em busca de se colocarem em vantagem.

Conseguiu-o a Itália: já depois de Giulio Cocco, o melhor marcador de Itália neste Mundial, ter desperdiçado um livre direto (33), Davide Gavioli, aos 37 minutos, bisou e colocou a equipa anfitriã em vantagem pela terceira vez.

A cinco minutos do final, e imediatamente depois de o 'ferro' ter evitado o quarto golo de Itália, Gonçalo Alves teve excelente ocasião de chegar ao 'hat-trick' e restabelecer uma vez mais o empate, mas, na conversão de uma grande penalidade, permitiu a defesa de Zampoli.

A três minutos do final, José Miranda ainda esteve perto do empate, rematando à barra, mas, na resposta, Rafa Costa provocou um livre direto (que Davide Banini desperdiçou), deixando Portugal em inferioridade numérica em boa parte da reta final da partida.

No último minuto, a equipa lusa tentou tudo, mas a Itália conseguiu conservar a justa vantagem e conquistar o terceiro posto num Mundial que fica de má memória para Portugal.

Jogo no Pala Igor Gorgonzola, em Novara, Itália.

Itália -- Portugal, 3-2.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Alessandro Faccin, 16 minutos.

1-1, Gonçalo Alves, 20.

2-1, Davide Gavioli, 25.

2-2, Gonçalo Alves, 31.

3-2, Davide Gavioli, 37.

Sob a arbitragem de Sergi Mayor (Espanha) e Daniel Villar (Espanha), as equipas alinharam:

- Itália: Riccardo Gnata, Davide Banini, Francesco Compagno, Giulio Coco e Alessandro Verona. Jogaram ainda Stefano Zampoli, Alessandro Faccin, Andrea Malagoli, Davide Gavioli e Francisco Ipiñazar.

Selecionador: Alessandro Bertolucci.

- Portugal: Ângelo Girão, José Miranda, Xavi Cardoso, Gonçalo Pinto e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Xano Edo, Hélder Nunes, João Rodrigues, Rafa Costa e Vieirinha.

Selecionador: Paulo Freitas.