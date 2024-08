As consequências dos incêndios continuam a merecer destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO. A manchete dá conta de que o fogo acelera extinção de espécies endémicas. A Região corre o risco de perder vegetação única no Mundo como resultado dos incêndios que duraram 12 dias.

Só sobrou um balde de tomates. Esse é o balanço do fogo feito por uma morada na Serra de Água. Cecília e o marido mostram o que restou depois da passagem do lume. A presidente da Junta estima que “90% da freguesia está em cinzas”, isto quando ainda estão a ser apuradas as causas do fogo e a PJ esteve ontem na zona onde começou o fogo a 14 de Agosto.

Mas há mais destaque a ter em conta. Alerta para “taludes vulneráveis” e “perigo subjacente”. Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, revela prioridades e intervenções no terreno após o fogo.

Quanto a impostos, saiba que pode contar com um alívio fiscal já este mês e outro em Novembro.

A fechar as chamadas à capa, damos conta de que Marco Gonçalves se demite da Comissão Política Nacional do PAN. O responsável político da estrutura regional alega razões pessoais. Ainda na política, o saiba que o novo coordenador da IL-M deixa vice-presidência da ACIF.

Estes são apenas algumas das notícías que fazem a edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto na edição impressa, à venda numa loja do DIÁRIO ou entregue numa morada por si escolhida mediante assinatura, mas também em formato e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa que agora se inicia, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!