O incêndio e a gestão da comunicação

Um incêndio tem sempre um impacto brutal na população. Quem já esteve perante um não se esquece da força das chamas, do barulho assustador que precede o silêncio e a sensação de perigo que vem acompanhada da diminuição da capacidade de respirar. Um dos fenómenos que ficam para sempre na memória é a rapidez com que devoram o que lhes aparece pela frente e a capacidade das fagulhas que são libertadas irem parar a muitos metros de distância o que provoca muitas vezes novos focos e adversidades. Sempre que nos deparamos com um grande incêndio como é o caso deste que lavra há mais de uma semana na Madeira somos confrontados com uma série de opinadores (não confundir com os especialistas na matéria) que aparecem com soluções milagrosas e táticas infalíveis como se fosse fácil lidar com uma situação destas. É no entanto quem está no terreno que percebe efetivamente da matéria e que tem que tomar decisões, muitas vezes difíceis e envoltas em muita tensão.

Um incêndio é uma coisa muito séria que não pode nem deve servir de arma de arremesso político nem palco para sensacionalismos estéreis sob a desculpa do direito à informação. Houve muita coisa errada neste processo mas pelo que ouvi de quem realmente percebe do assunto a forma como se tem combatido não foi uma delas. Vemos incêndios grandes que duram semanas um pouco por todo o mundo. Muitas vezes as condições acidentadas do terreno, a falta de acessos ou dificuldade de atuação dos meios aéreos faz com que a questão não seja a da quantidade de efetivos mas sim a estratégia primeira que permita uma defesa de propriedades, culturas e sobretudo vidas humanas. E nesse aspeto este combate não falhou. Arderam sim vários hectares de mato que prejudica o ecossistema e a beleza da nossa ilha mas o essencial foi protegido como foi inclusive o caso da Laurissilva.

O erro aqui, no meu entender, pode-se dividir em vários planos. Primeiro ao nível da comunicação de quem está a comandar as operações. Há que dar explicações à população do porquê de se tomar esta ou aquela decisão mas também ir para o terreno dar força a quem teme pela sua segurança e quem está na primeira linha de combate. Como tal, não fica bem voltar para férias quando as pessoas vivem momentos de aflição por muito que a presença pouco ou nada vá acrescentar. Depois parece-me pouco ético a meio do processo tentar um aproveitamento político da situação. A quem não está no poder exige-se sentido de Estado e respeito pela situação difícil. Há tempo no fim para apurar responsabilidades e pedir explicações. Finalmente, em relação à comunicação social acho que não se deve confundir a liberdade de informação com o atrapalhar da operação no terreno e vi situações durante esta semana que vão muito para além do que é o direito de informar na ânsia de dar primeiro e de estar em cima do acontecimento.

Acreditando em quem percebe do assunto, não seriam mais efetivos que conseguiriam debelar o incêndio de forma mais rápida, ainda assim, como gestão comunicacional teria sido mais fácil para o Governo Regional ter aceite de imediato a ajuda que foi oferecida a nível nacional. Dessa forma ter-se-iam livrado do “e se?”. Ainda assim considero que o balanço é francamente positivo. Quando se poupam vidas e se protege o seu património o principal pode-se considerar assegurado por muito que haja quem nos queira fazer crer do contrário. Uma palavra final para quem passou os dias na televisão a comparar este incêndio ao de Pedrogão Grande. Isso sim é criminoso e uma falta de respeito pelas vidas que se perderam nessa altura. Há por aí muita gente que estava tão bem calada… Fica no entanto o registo e a aprendizagem de que muitas vezes a comunicação e a forma como ela se gere são fundamentais para a percepção pública e ela deve acompanhar da mesma forma as operações para que a imagem que passa não seja a errada e para que não se dê espaço a especulações.