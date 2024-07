Edgar Costa renovou por uma época

Edgar Costa, avançado madeirense de 37 anos, renovou contrato com o Marítimo por mais uma temporada. Capitão da equipa principal durante várias temporadas, Edgar Costa vai, contudo, rumar à equipa B para ser o elemento de transmissão da mística maritimista. N Entretanto, Francis Cann, avançado ganês de 26 anos, foi oficializado como reforço do dos japoneses do Consadole Sapporo. Na única temporada ao serviço do Marítimo, Francis Cann participou em 32 jogos oficiais não tendo marcado qualquer golo