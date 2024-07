Música de Joshua Redman e Gabrielle Cavassa a fechar Funchal Jazz deste ano

Um concerto extra da banda de Joshua Redman com a cantora Gabrielle Cavassa encerrou, esta noite, no Parque Santa Catarina, a 24.ª edição do Funchal Jazz.

Ver Galeria

Como acontece desde 2022, o festival dividiu-se em dois palcos: o auditório do Jardim Municipal do Funchal, de 29 de Junho a 3 de Julho, e o Parque de Santa Catarina, de 4 a 7 de Julho. Foram nove dias de concertos, com a participação de artistas regionais, nacionais e internacionais.

De acordo com a organização, mais de 5 mil pessoas assistiram aos concertos no Parque Santa Catarina.