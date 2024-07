Tiros nos pés...! E afins!

A expressão idiomática de "dar um tiro no pé" tem um sentido cultural, que pode ser considerado de cunho figurativo, da gíria ou de contexto popular. O significado é: - cometer um acto que acaba sendo prejudicial para si mesmo, ou seja, prejudicar-se a si próprio e aos que lhe são próximos.

Existem outras expressões que lhe são vizinhas ou adjacentes, que embora não tendo exactamente o mesmo significado, mas, acabam por ser complementares ou conexas em determinados sentidos e contextos; por exemplo "comer ou ser comido de cebolada" ou "o tiro sair pela culatra" ...

Parece muito complicado, mas vão ver que não é; para isso, vou dar alguns exemplos, que ajudarão quem me ler, a perceber, de forma rápida o que se pretende transmitir.

Vou aproveitar os últimos tempos e as peripécias político-partidárias, para de forma simples, sustentar o meu raciocínio.

Vivemos tempos complexos e perigosos, em que "o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira"... tornou-se no novo normal e socialmente perfeitamente aceite. Quero aqui recordar que em 87/88, que era um tempo em que "a palavra dada, era palavra honrada" ... e de forma pouco séria, para a época, quem criou e utilizou este expediente foi o Dr. Pimenta Machado ao tempo, Presidente do Vitória de Guimarães, escandalizando as pessoas e acabando por celebrizar esta máxima...

Infelizmente, alguma (muita) classe política é useira e vezeira em dizer, ou prometer, uma coisa e com a maior desfaçatez fazer o seu contrário.

Hoje, perfeitamente vulgar, quero voltar a afirmar e reforçar!

Então vejamos, o Dr. João Cunha e Silva que seguia a sua vida política, de forma discreta e recatada, com a crise judicial despoletada em Janeiro deste ano, saltou para a ribalta emprestando a sua solidariedade ao Dr. Miguel Albuquerque e acompanhando de perto toda a situação que veio a culminar na sua candidatura em número 2, às eleições regionais e no pressuposto de vir a ser o futuro Presidente da Assembleia Regional ... Resultado?

A aposta de Presidente da Assembleia falhou , logo "o tiro saiu pela culatra", porquê? Não cumpriram com o que lhe prometeram, então ... "foi comido de cebolada" e para quem estava quieto no seu canto e escutou o canto da sereia ... "deu um forte tiro nos pés"...!

O Dr. Élvio Sousa, Líder do partido JPP e os seus militantes, foram indiscutivelmente, os grandes vencedores das últimas eleições regionais, quase duplicando o número de deputados. No discurso da noite eleitoral e no rescaldo das mesmas, de forma humilde e de consciência tranquila segundo afirmou, também aproveitou, para confidenciar: - ... que ia dormir o sono dos justos e que o seu telefone, que era conhecido por quem precisasse, estaria disponível a partir das 5.30 do dia seguinte, pois tem o hábito de se levantar cedo...

Sinceramente gostei e pareceu-me bem!

Qual o meu espanto, quando durante a tarde fui surpreendido com uma conferência de imprensa conjunta com o Líder do PS, para mim um dos grandes perdedores das eleições, pois, perante um dos melhores cenários pré-eleitorais, encontrados pelo partido socialista, teve um dos piores resultados de sempre. A realidade é esta, os quadros matemáticos criados "engolem-nos" e “são comprados” por quem estiver nessa disposição ...! A ambição, a sede e necessidade de poder toldam o discernimento e o raciocínio. Enfim!

Falava-se de casamento e se não corresse bem, cada um ia para a sua casa ... Modernices!

Casei há 45 anos, tenho feito de tudo para que corra bem e somos mais do tipo "quem roeu a carne, agora vai roer o osso" ... É apenas, outra "perspetiva" e forma de encarar os compromissos. Adiante!

Pensei cá para mim, porque é que este homem não ficou a dormir o dia todo ...! Tinha sido muito melhor, além de que teria mantido os pezinhos a salvo …! Digo eu!

Quando o JPP atinge o seu maior momento de afirmação, acreditar numa estratégia conjunta com o grande derrotado das últimas eleições, de somar votos para ter uma maioria relativa, ignorando que, e pese todas "as razões" goste-se ou não, houve um partido que obteve a confiança de 36% dos votantes ... é o "tiro sair pela culatra" , como, os resultados da curta viagem trouxeram à evidência.

A dimensão do apetite e gula de Paulo Cafofo é, inversamente proporcional à sua aceitação pelo eleitorado, como repetidamente se tem visto, e, perante a pouca comida apresentada por Élvio Sousa, não invalida, que "alguém foi comido de cebolada" ... Não deu uma refeição. Em bom madeirense, foi mais "um dentinho"...!

Conheço muito bem a zona de Santa Cruz e do Santo da Serra e logo, falo com muita gente; sem dúvida, é a zona de maior implantação do partido JPP e dos seus dirigentes.

Do meu ponto de vista e simpatize-se ou não com o formato, o maior capital desta gente tem sido a fiscalização e denúncia de aspectos, que acham e reconhecem menos claros e sérios de quem governa, o que lhes trouxe uma aura de fé, rebeldia, confiança e credibilidade, para os seus eleitores e votantes. Ora, a confiança e especialmente a credibilidade são activos, que exigem coerência e consequência inabaláveis ...!

A abertura do telejornal da RTP Madeira, no dia, da apresentação da proposta de acordo e casamento conjunto, mostrando simultaneamente e uma semana antes Élvio Sousa a dizer, que fazer acordos fosse com o PSD ou com o PS era igual, dando, logo de seguida “o dito por não dito” …, teve um efeito brutal e devastador. Podem crer e terão oportunidade de ver, que foi um ..."fortíssimo tiro nos pés" ...! Acreditem, pois o Povo não perdoa nem esquece!

No dia da declaração do Senhor Juiz Conselheiro Irineu Barreto, depois de ouvir os partidos, de que tinha garantias para indigitar o novo Governo Regional foi, embasbacado, que vi, uma entrevista de André Ventura a afirmar que: - ... "já tinha dado instruções" ..., que era para o partido na Madeira ..."votar contra" ..., pois com Miguel Albuquerque não ...!

Aceito perfeitamente e percebo, a razão e o motivo da sua afirmação, mais, sempre o afirmaram de forma frontal e a tempo. Há que reconhecê-lo!

Mas, que já ... "tinha dado instruções" ... Essa agora!!!

Melhor ainda, só Ana Gomes que numa entrevista na SIC Notícias com o seu “ar superior”, tipo “chefe das sopeiras”, ou até bem à portuguesa, como detentora "da chave da casa de banho", afirmava: …que Luís Montenegro devia chamar Miguel Albuquerque para lhe dar um "puxão de orelhas"… (?)

Como? O quê?

O Presidente do Governo Regional da Madeira, seja ele Miguel, Paulo, Élvio, etc., desde que, eleito pela população da Madeira, não leva nem puxões de orelhas, nem sequer tau-taus ...! É isto que diz a Democracia! A representativa da vontade dos cidadãos!

Não discuto o merecimento da acção, nem sequer da oportunidade da intenção, lá saberão; incomodam-me e chocam sim, os resquícios “colonialistas” da pindérica…!

A "cubanada " não aprende. Valha-nos Deus!

Os dirigentes do CHEGA na Madeira têm um grande desafio pela frente e está na hora do Sr. Castro mostrar o que vale...

Comece por explicar "ao homenzinho" , que se não forem pela Autonomia e por muito que isso lhe custe, é melhor esquecer, pois, já foram ...! Quando o Povo perceber, que o sentido autonomista não passa de retórica e de uma falácia a tender para a miragem ...!

Quando era miúdo gostava muito de jogar à "batalha naval"; o posicionamento e a forma de nos olhar do Dr. Ventura e para não voltar a utilizar a frase do título, embora, tentando manter o espírito, diria que representou "vários tiros no porta-aviões", o que para o caso, é muito mais letal e determinante.

Mudaram-se os tempos e as vontades, sem dúvida, mas, mesmo com todas as "trocas e baldrocas", o que é um facto: - ..."O PEIXE CONTINUA A MORRER PELA BOCA" ...!

O que para os do "meu tempo", dá-nos, uma sensação de estabilidade e conforto!

P.S. - A eleição do Dr. Sérgio Gonçalves para o Parlamento Europeu, com a sua competência e postura, são notícias muito positivas para a Madeira. Tem todas as condições para fazer um bom mandato.

Votos das maiores felicidades!

Em sentido inverso, lamento sinceramente a ausência da Dra. Rubina Leal. O erro e incompetência são do PSD, a perda da Madeira!