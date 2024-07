Preço mediano dos alojamentos familiares na Madeira foi de 1.976 euros/m2 nos últimos 12 meses

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje a informação para o preço mediano dos alojamentos familiares, relativa ao 1.º trimestre de 2024. Esta nota divide-se em duas partes, uma com a análise dos resultados do trimestre em referência, tendo em conta apenas os três meses do trimestre, e, outra, com a informação dos últimos doze meses.

Importa ainda relembrar que esta informação é produzida a partir de dados administrativos fiscais do Imposto Municipal por Transmissões Onerosas (IMT) e do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), fornecidos mensalmente pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ao INE, com base num protocolo de colaboração estabelecido entre estes dois organismos.

Preço mediano dos alojamentos familiares nos últimos três meses na RAM cresceu em termos homólogos, acima do observado no País

No 1.º trimestre de 2024 (últimos 3 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na RAM foi de 2 046 euros/m2, posicionando-se abaixo da Grande Lisboa (2 795 euros/m2) e do Algarve (2 666 euros/m2), mas acima do valor nacional (1 644 euros/m2). O Centro (950 euros) e o Alentejo (808 euros) foram as únicas das atuais 9 regiões NUTS II com valores inferiores a 1 000 euros/m2.

Enquanto no 4.º trimestre de 2023, a taxa de variação homóloga do valor mediano das vendas de alojamentos familiares por m2 havia sido de +4,4%, no 1.º trimestre de 2024, esse crescimento acelerou para 20,6%, acima do observado no País. Com efeito, a nível nacional foi observado um abrandamento no crescimento dos preços da habitação, com a taxa de variação homóloga a passar de 7,9%, no 4.º trimestre de 2023, para 5,0%, no 1.º trimestre de 2024. Face ao trimestre precedente, a RAM registou um aumento de 9,5%, superando o crescimento verificado no País, cujo valor não ultrapassou os 1,5%.

Considerando os municípios com mais de 100 mil habitantes, o Funchal registou um preço mediano (2 640 euros/m2) superior ao da RAM (2 046 euros/m2), apresentando um crescimento homólogo de 18,2%. Face ao trimestre anterior, a variação foi de 8,0%.

No 1.º trimestre de 2024, o valor mediano de alojamentos familiares transacionados na RAM envolvendo compradores com domicílio fiscal no Estrangeiro foi de 2 443 euros/m2, sendo que, no caso das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal em Território Nacional, este valor foi de 2 006 euros/m2. O preço mediano de alojamentos familiares adquiridos pelas Famílias foi de 2 068 euros/m2 e pelos compradores pertencentes aos restantes setores institucionais de 1 895 euros/m2.

Preço mediano dos alojamentos familiares na RAM foi de 1 976 euros/m2 nos últimos 12 meses

No 1.º trimestre de 2024 (últimos 12 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na RAM foi de 1 976 euros/m2, valor acima do registado para o País (1 633 euros/m2). De referir que o valor da RAM apenas se situou abaixo da Grande Lisboa (2 769 €/m2) e do Algarve (2 632 €/m2). Note-se ainda que, na RAM, o valor do segmento dos alojamentos novos (2 478 euros/m2) continuou a superar o valor dos alojamentos existentes (1 827 euros/m2), em 651 euros/m2. De notar, que no 1.º trimestre de 2024, a RAM registou um crescimento homólogo de 24,9%, superior à média nacional (+8,2%) e o maior entre as atuais 9 regiões NUTS II.

Neste período, o valor mediano de alojamentos familiares transacionados na RAM adquiridos por compradores com domicílio fiscal no Estrangeiro foi de 2 474 euros/m2, superior ao das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal em Território Nacional, que se fixou nos 1 934 euros/m2. O preço mediano de alojamentos familiares adquiridos pelas Famílias foi de 2 000 euros/m2 e pelos compradores pertencentes aos restantes setores institucionais de 1 761 euros/m2.

No município do Funchal, o preço mediano da habitação, no 1.º trimestre de 2024, situou-se nos 2 598 euros/m2, o que significa que este município foi o único da RAM a registar um valor acima da média regional (mais 622 euros/m2). No ranking nacional, o Funchal ocupava o 12.º lugar dos municípios com valor mediano mais elevado. A lista continua a ser liderada por Lisboa (4 188 euros/m2), sendo as posições seguintes ocupadas por municípios da Grande Lisboa e da região do Algarve e pelo município do Porto.

Para além do Funchal, os municípios de Santa Cruz, Porto Santo e Câmara de Lobos, embora registando preços abaixo da média da RAM, destacaram-se, visto apresentarem valores de expressão considerável, acima dos 1 500 euros (1 844 euros/m2, 1 655 euros/m2 e 1 651 euros/m2, respetivamente). O valor mais baixo foi observado no Porto Moniz (945 euros/m2).

Por freguesias

Nas freguesias do município do Funchal, sobressai a Sé, uma vez que apresenta, no 1.º trimestre de 2024, um valor significativo, acima dos 3 000 euros/m2 (3 584 euros/m2), tendo sido a única, juntamente com São Martinho (2 941 euros/m2) a se posicionar acima da média do município (2 598 euros/m2). Seguem-se São Pedro, com 2 562 euros/m2, Santa Luzia, com 2 403 euros/m2, Santo António, com 2 131 euros/m2, e Santa Maria Maior, com 2 121 euros/m2.

Na freguesia do Caniço, o preço mediano de alojamentos familiares, no 1.º trimestre de 2024, ascendeu a 1 957 euros/m2, valor que excede o verificado para o conjunto do município de Santa Cruz (1 844 euros/m2) em 113 euros/m2.

No 1.º trimestre de 2024, na RAM, o preço mediano das vendas de alojamentos de tipologia T0 ou T1 foi de 2 140 euros/m2, o mais elevado se comparado com as restantes tipologias (T2, 2 063 euros/m2; T3, 1 967 euros/m2; T4 ou superior, 1 376 euros/m2). No município do Funchal, todas as tipologias em análise apresentaram valores substancialmente superiores aos da Região, tendo os T0 ou T1 registado o valor mais alto (2 889 euros/m2).