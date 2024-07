Revista britânica destaca Madeira como 'paraíso' dos aficcionados por carros

A 'Classic & Sports Car', revista de automóveis clássicos mais vendida no Reino Unido, veio até à Madeira acompanhar 'in loco' mais uma edição do Classic Car Revival, evento que decorreu entre os dias 24 e 26 de Maio, na Praça do Povo,

Na peça assinada por Alastair Clements, que apelida o arquipélago de 'paraíso' dos aficcionados por carros, o destaque vai, desde logo, para a localização do certame. "Muitos eventos de [automóveis] clássicos procuram aquela sensação indescritível e descontraída de 'festa no jardim'. Através da combinação da sua localização à beira-mar, a sul da principal Avenida do Mar, e tornando o evento gratuito para todos, o Madeira Classic Car Revival conseguiu-o, à medida que entusiastas sérios se misturam com turistas e locais interessados ​​sob o sol eterno desta exuberante ilha portuguesa no Atlântico".

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Organizado no âmbito da Festa da Flor anual, com a duração de um mês, o Revival é organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, sob a direcção do presidente do clube, Miguel Gouveia, em associação com o Governo Regional e o Turismo, presidido pelo secretário (e grande fã de carros clássicos) Eduardo Jesus. A 11.ª edição do evento, de 24 a 26 de Maio, atraiu mais de um quarto dos veículos clássicos da ilha, muitos deles parte de colecções sérias. Alastair Clements

Há três carros especiais entre os 515 em exposição na Praça do Povo Abriu esta manhã, na Praça do Povo, no Funchal, a 11.ª Madeira Classic Car Revival, a maior mostra anual de veículos clássicos do nosso arquipélago, que se prolonga até 19h00 de amanhã. Há 515 carros, motos e bicicletas em exposição. Estão agrupados por marcas e origens, com uma secção destacada para os carros mais antigos e outra para os nove veículos que foram restaurados no último ano, sendo que estes últimos concorrem ao prémio de melhor restauro. O júri desta iniciativa do Clube de Automóveis Clássico da Madeira, apoiada pela Secretaria do Turismo, vai ainda atribuir prémios nas categorias Elegância e Originalidade.

"Enquanto os carros de propaganda percorriam a Avenida do Mar, transmitindo algumas promessas eleitorais finais, um dia antes da Madeira votar o novo Presidente do Governo Regional, a colecção estatal de carros oficiais fazia fila à porta do edifício da Assembleia. Vários Mercedes-Benz foram acompanhados por velhos Land-Rovers das florestas", atentou.

E nada escapou aos olhos deste jornalista especializado em automóveis clássicos, que encerrou esta reportagem com uma vasta contextualização do papamóvel propositadamente construído para a visita de João Paulo II.

Foto Arquivo DN-Madeira