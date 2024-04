A magia dos livros infantis

Os livros infantis são facilitadores poderosos do desenvolvimento infantil e da aprendizagem.

O contacto da criança com o mundo da leitura facilita a linguagem oral, amplificando o vocabulário e complexificando as estruturas lexicais. Ler promove a fala e a aquisição de vocabulário, pois uma criança que tem por hábito ouvir ler uma história desenvolve a fala mais cedo, adquirindo um vocabulário mais rico e diversificado.

Ler livros infantis leva a criança a vivenciar um conjunto de situações do quotidiano através do mundo mágico, possibilitando o desenvolvimento de sentimentos. Através da leitura muitas emoções são ativadas, permitindo ao público infantil experienciá-las no seu mundo real. Logo a relação estabelecida entre a criança e as histórias emanadas nos livros permitem a criação de vínculos afetivos, sendo imperioso ler, cantar, questionar, dialogar acerca dos livros e das suas narrativas, de modo que se criem fortes vínculos afetivos entre a criança e a família.

Abrir um livro infantil usando as quatro mãos, duas mãos das crianças e duas do adulto, permite, à pequenada, criar cumplicidade com os pais. E, claro, que a melhor forma de levar uma criança para longe do seu mundo real é lendo histórias antes de dormir, facilitando adormecer sem medos, sem fantasmas e com maior autoconfiança. Neste sentido, a investigação aponta para a criação de hábitos e rotinas diárias de leitura no seio familiar, que além de se estabelecerem vínculos afetivos, dotam e preparam a criança com estímulos fulcrais para o seu crescimento.

Quanto mais precocemente uma criança for estimulada com a leitura de livros infantis, mais fortemente fica o seu interesse pela literacia da leitura. Por isso esses estímulos poderão ser logo criados desde o berço, conforme aponta a investigação nesta área. Assim sendo sugiro que se leiam histórias infantis, para que a criança possa desenvolver a sua criatividade, entre no mundo do faz de conta e acima de tudo assuma uma postura reflexiva e crítica acerca do mundo circundante.

O interesse pela leitura dos livros infantis começa quando a criança ganha paixão pelo mundo das letras, ficando erotizada pela magia das palavras ali escritas, em que as saboreia com prazer, levando-a desde o mundo da imaginação e da criatividade até ao mundo mais real. Para além disso os livros infantis levam a criança ao universo literário, onde a leitura e a escrita assumem um papel preponderante no desenvolvimento cognitivo e na aquisição de aprendizagens sobre diversas áreas do saber: animais, plantas, paisagens, rotinas, países longínquos, ...

Todo o encanto personificado pelas palavras desencadeia um melhor entendimento do mundo, tornando a criança mais curiosa, mais criativa e mais inquieta por fazer novas descobertas.

As histórias literárias infantis também despertam para a fantasia e para o mundo dos sonhos da pequenada, sendo um estímulo ao desenvolvimento afetivo e social. Através da magia dos livros infantis há ainda uma estimulação ao desenvolvimento cognitivo, em que a criança adquire conceitos mais abstratos, entendendo melhor os símbolos, as cores, as noções matemáticas…

Se, nós, adultos, recuarmos no tempo e fizermos uma retrospetiva à nossa infância, com certeza que está no nosso registo de memória as histórias que nos contavam e líamos, ressoando fortemente por toda a vida. Isto acontece porque as histórias lidas, sob a forma de livro físico, marcaram-nos grandemente.

Apesar de vivermos na Era Digital, o livro-objeto continua a assumir grande impacto no mundo infantil, enquanto facilitador no desenvolvimento sensorial e no despertar para novos mundos. Sempre que uma criança abre um livro começa a viajar por um universo de sonhos que a desafia a transformar as suas ideias e a aprimorar infinitas possibilidades imaginárias, num espaço fantástico de descobertas. A criança encontra o prazer de ler, de contar as histórias, de explicar os cheiros de papel, de sentir as texturas, as tonalidades e de clarificar as relações de empatia criadas. Por isso, os livros educam, estimulam, inspiram, desenvolvem a memória, treinam a capacidade de atenção/ concentração e de escuta, ensinando o público infantil a falar, a ouvir, a compreender o mundo e os outros.

Por exemplo, por vezes somos, inclusivamente, surpreendidos com a capacidade da criança memorizar histórias replicando a entoação que é dada pelos pais aquando da sua leitura, usando justamente palavras que não fazem parte do seu reportório lexical, ficando a família a duvidar se a criança está a ler ou se memorizou a história. Este facto comprova a ativação das capacidades de memorização e de retenção de informação da criança, graças às potencialidades dos livros infantis.

Em suma, os livros infantis são excelentes fontes de enriquecimento para a criança, permitindo-lhe saborear as palavras, as frases e a história, embarcando numa viagem rumo aos SONHOS, à FANTASIA e à MAGIA!