O JPP lançou um comunicado sobre as ajudas que deu recentemente aos produtores de mel de abelha, afectados pelos incêndios da Calheta em Outubro de 2023, e o PAN não se deixou ficar.

Em comunicado, Mónica Freitas respondeu. "Este poderia ter sido um bom comunicado e seria de louvar a iniciativa, só lamentamos que tenha feita uma boa acção por um lado e uma má por outro. O JPP no comunicado acusa o PAN de nada ter feito pela população afectada pelos incêndios em Outubro do ano passado. É de lembrar ao JPP e de informar a população que fomos o partido que esteve no terreno logo após os incêndios a entregar garrafões de água à população e ração para os animais às famílias afectadas", afirma a porta-voz regional Mónica Freitas.

O PAN, recorda, através de articulação com a Associação Animad "conseguiu que fosse feita por uma cadeia de supermercados uma doação de mais de uma centena de garrafões de água para a população do Porto Moniz" e "entregou ainda no concelho da Calheta ração para os animais de companhia, tendo sido um dos apelos das famílias afectadas".

Fomos nós que fomos levantar e entregar estes bens e tivemos inclusive na altura, reunidos com o Presidente da Câmara para fazer um levantamento das necessidades. Sabemos que foi disponibilizado apoio a nível alimentar também para o gado. Solicitamos uma reunião também com o Presidente da Câmara do Porto Moniz mas sem resposta. Mónica Freitas

"Lamentamos que em vésperas de nova campanha eleitoral seja o vale tudo pela sobrevivência. Mas do partido que se diz pela transparência, espera-se mais verdade e menos desinformação. E espera-se também que sejam coerentes com os supostos valores e princípios que dizem defender. Não serve só acusar os outros e depois fazer igual", prossegue.

O PAN que se encontra, ainda, "a cumprir a promessa eleitoral de plantar uma árvore por cada voto, sendo um projeto para 4 anos, contribuindo para a reflorestação".

"Já plantámos quase 400 árvores. Os primeiros Concelhos onde plantamos foram precisamente Porto Moniz e Calheta, na zona do Porto Moniz foi em área que tinha sido afetada pelos incêndios. Temos muito orgulho no verde que plantamos e do trabalho que temos feito no terreno. E fazemos porque acreditamos e porque faz parte de nós e de quem somos. Não é um apoio direto mas é uma forma de contribuir para o futuro da Região", sublinha.