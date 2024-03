'Melhor Destino de Aventura' ajuda Açores a combater sazonalidade

A secretária regional do Turismo dos Açores, Berta Cabral, considerou hoje que a classificação da região como "Melhor Destino de Turismo de Aventura da Europa 2024", pelo World Travel Awards, "ajudará muito" no combate à sazonalidade.

"O turismo de aventura, pela sua diversidade e tipologia, é dos tipos de turismo que mais pode contribuir para a mitigação da sazonalidade e para a valorização de todo o território, por isso este crescente reconhecimento dos Açores como destino de aventura ajudará muito na consolidação da região como destino de todo o ano", afirmou Berta Cabral, citada numa nota divulgada no 'site' do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

Na quarta-feira, numa gala em Berlim, a World Travel Awards elegeu os Açores como o "Melhor Destino de Turismo de Aventura da Europa 2024", enquanto a Green Destinations atribuiu à região o galardão Quality Coast, premiando a qualidade ambiental costeira com vista a um turismo sustentável.

Numa reação à distinção de melhor destino de turismo de aventura da Europa 2024, Berta Cabral considerou que "valida o trabalho que se tem desenvolvido para colocar a região nos mais altos patamares do turismo a nível mundial como um destino único, todo o ano e em todas as ilhas".

Reiterando que o Governo dos Açores vai continuar a fazer uma aposta forte na promoção da região como o melhor destino de aventura da Europa e do mundo para "reforçar ainda mais a procura e a oferta na chamada época baixa", a governante salientou que são "cada vez mais as iniciativas que se realizam um pouco por todas as ilhas, as quais evidenciam o potencial e a importância do turismo de natureza e de aventura" para o arquipélago.

Berta Cabral disse ainda que o certificado atribuído pela Quality Coast "legitima a evolução positiva e consolidada do trabalho para que o setor seja orientado por boas práticas de sustentabilidade, reforçando igualmente o posicionamento e a liderança da região neste domínio".

Segundo o Governo dos Açores, nos critérios definidos pela Green Destinations, "a região obteve um nível de cumprimento de 97,3% dos indicadores de sustentabilidade em análise, nomeadamente: caraterísticas do destino; gestão do destino; natureza & paisagem; meio ambiente & clima; cultura & tradição; bem-estar social e negócios & comunicação".

"A Green Destinations, organização sem fins lucrativos para o desenvolvimento e reconhecimento de destinos sustentáveis, tem sede na Holanda e apoia mais de 200 destinos em 60 países na promoção do turismo responsável, tendo por base princípios globalmente reconhecidos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)", lê-se na nota do executivo açoriano.