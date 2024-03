Incomoda-me! É verdade!...

Ao longo da minha curta “vida política” tenho mantido uma certa “propensão” pelas matérias ligadas ao setor da saúde porque acredito que ao longo de quase 50 anos de governação PSD dever-se-ia ter feito muito mais e melhor por este setor. Porque fico incomodado com o facto de vivermos numa Região com pouco mais de 253 mil habitantes, cujo governo aloca anualmente centenas de milhões e milhões de euros para a Saúde e o que temos?! Mais de 92 mil atos médicos em espera (cirurgias, exames e consultas de especialidade) para os doentes poderem ter melhor qualidade de vida. Faltam frequentemente medicamentos no Hospital, com a gravidade de serem, algumas vezes, medicamentos para doentes com cancro. Avarias constantes dos equipamentos essenciais para diagnóstico de doenças, uma vez que os equipamentos estão obsoletos e com falhas de manutenção. Falhas nos serviços informáticos, que dificultam os serviços médicos, no hospital e nos centros de saúde da região. Falta de médicos e enfermeiros para uma resposta célere às necessidades da população (por isso é que estão encerradas as urgências de Santana e Porto Moniz durante a noite). Falta de pessoal auxiliar para uma resposta adequada às solicitações da população e dos utentes. Falta de reagentes que fazem com que as análises clínicas realizadas por alguns utentes, fiquem incompletas!

E muitas outras carências e falhas que as pessoas doentes quando recorrem ao Serviço Regional de Saúde dão-se conta. Afinal aquele mundo perfeito que a tutela da Saúde anda a anunciar na comunicação social, é apenas para iludir a opinião pública! Porque a verdade é que, na maioria das vezes, quando se precisa de uma cirurgia ou um exame, como uma ressonância, uma TAC, uma colonoscopia ou uma endoscopia, somos logo “convidados” a fazer no privado porque no hospital será para aguardar anos e muitas vezes nem estão a marcar! Esta é a resposta que mais ouvimos quando vamos ao médico de família!

Incomoda-me quando os nossos governantes do PSD e CDS, e aqueles que estão na Assembleia Regional para os defender, afirmam que é mentira aquilo que referi anteriormente e que o que existem são casos pontuais! Falhas pontuais! Dizem que os serviços de saúde na Região dão resposta às solicitações! Pois é verdade… A resposta é encaminhar para o privado! Quem tem dinheiro pode resolver o seu problema de saúde, mas quem não tem, espera e desespera pelo serviço público! E até lá, fica privado de dignidade e uma merecida qualidade de vida.

É doloroso ouvir um desabafo de um idoso que trabalhou toda a vida, fez os seus descontos ao longo de todo o período que trabalhou e quando surge um problema de saúde tem de recorrer ao privado, gastar todas as suas economias, porque o Serviço Regional de Saúde mando-o para uma lista de espera, que o obriga a esperar 3 a 4 anos, no mínimo, para resolver o seu problema de saúde. Isto é inadmissível!

A realidade é que temos mais de 72 mil pessoas na Madeira que estão em situação de risco de pobreza! Logo, são milhares de famílias em situação de risco de pobreza ou exclusão social! Isto significa que são milhares de famílias, cujos membros estão a trabalhar, mas ganham tão pouco que não conseguem pagar os seus “compromissos financeiros”. São famílias, cujos membros quando têm um problema de saúde têm de gastar as suas parcas economias para ir ao privado porque o nosso Serviço Regional de Saúde não dá resposta! São famílias, cujos pais têm de ajudar financeiramente os seus filhos, usando as suas reformas, porque os filhos não conseguem pagar a casa e outras despesas do seu quotidiano. São idosos que são obrigados a escolher entre ir às compras ao supermercado ou ir à farmácia comprar a medicação que precisam! Esta é uma realidade que ainda existe na nossa Região e que deve incomodar quem nos governa! Mas, infelizmente, parece que não incomoda!