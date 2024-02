Está a acontecer uma revolução no Naval Beach Club, na forma de craft cocktails cuidadosamente elaborados por Telma Rodrigues e Miguel Gouveia, do Revolucion Bar.

Até o final do mês de Fevereiro, o piso 0 do Naval Beach Club será o epicentro dessa revolução de sabores. De terça a sábado, das 18h às 24h, os clientes terão a oportunidade de explorar e apreciar o extenso catálogo de cocktails cuidadosamente idealizado por Telma e Miguel. Poderá relaxar na esplanada à beira-mar do Naval Beach Club, enquanto saboreia criações únicas que superam todas as expectativas tradicionais.

A partir de Março, o Revolucion Craft Cocktail Bar estabelecerá residência permanente no piso 1 do Naval Beach Club. Este novo conceito estará aberto de terça a sábado, entre as 16h e as 24h, proporcionando aos visitantes uma experiência única de cocktail desde a tarde até a noite com uma vista única sobre o oceano.

Até breve!!!