Multidão à espera de oito minutos de fogo

Começou a contagem decrescente para o Ano Novo com muitos milhares de madeirenses e visitantes a procurarem o melhor lugar para observar de perto um dos mais espectaculares eventos de fogo-de-artifício do mundo.

Dos 27 postos de lançamento estrategicamente distribuídos pelo anfiteatro do Funchal e dos 25 colocado na frente mar brotará um espectáculo de muita luz, cor e som, mais um que motiva grande expectativa e que será muito semelhante ao anterior em relação ao tempo de duração – 8 minutos – e quantidades de explosivos e disparos - 20 toneladas de explosivos e 97 mil disparos.

Carlos Macedo, administrador da Macedo's Pirotecnia, a empresa responsável pelo espectáculo pirotécnico no anfiteatro do Funchal, refere que “o espectáculo começa 20 minutos antes da meia-noite”, referindo-se ao espectáculo a acontecer na zona da Praça do Povo “com artistas ao vivo acompanhados de fogo-de-artifício e efeitos multimédia”. Para o efeito foi montado – junto ao Cais 8 – “uma estrutura gigante com cerca de 25 metros por 15”.

Depois, à meia-noite, para dar as boas-vindas ao Ano Novo, o Funchal enche-se com o espectáculo pirotécnico, cujo tema foi inspirado nos icónicos azulejos da Madeira.

“O espectáculo este ano vai primar por ter alguns aspectos inovadores, nomeadamente vamos apresentar as chamadas rodas voadoras, que é um efeito antigo que vai funcionar este ano, penso que pela primeira vez aqui na Madeira. São pequenos ovnis, pequenos discos voadores em fogo-de-artifício que vão sair do Cais 8. Também reforçamos um bocadinho a apoteose final do espectáculo, não muito, porque ela já está a um nível muito alto, e a expectativa é que seja do agrado de toda a gente. Vai ser muito surpreendente”, perspectiva.

Um conselho

Para a melhor experiência de visualização, Carlos Macedo recomenda evitar pontos altos devido à potencial concentração de fumo.

“O meu conselho é que as pessoas sempre que possam, evitem ver o fogo das zonas altas, porque as zonas altas têm sempre o problema do fumo, porque o fumo tem que ir para algum lado e como é um ar quente, ele tende a subir e, portanto, vai sempre criar constrangimentos de visibilidade na direcção em que o fumo se deslocar”.

Constrangimento que a empresa de pirotecnia tem procurado mitigar com a introdução de um tipo de fogo que provoca menos densidade de fumo, “mas há um princípio incontornável que é onde há fogo, há fumo. Portanto, não há solução que acabe com o fumo no fogo-de-artifício”, garante. O outro conselho que deixa às pessoas é que “não fiquem muito debaixo do fogo, porque quando estão muito próximos dos postos de lançamento acabam por ver o fogo numa mistura de cores, sendo que muitas das vezes o fogo é lançado em camadas de cores, de níveis, e só quem está a uma distância de pelo menos 150 metros [do local de lançamento], é que vão conseguir ver essa diferenciação entre o nível das cores do fogo”, avisa.

A empresa Macedo’s Pirotecnia já acumula mais de duas décadas de experiência na Região e em particular no imponente fogo de Ano Novo na capital madeirense. “A primeira vez foi há 25 anos (1999) sendo que pelo meio só não fizemos três espectáculos (anos)”, recorda.

Três números a reter

59

Dos 27 postos de lançamento estrategicamente distribuídos pelo anfiteatro do Funchal e dos 25 colocado na frente mar, a que acresce os dois pontos no Porto Santo brotará um espectáculo de muita luz, cor e som.

1,3

Proporcionar uma experiência inesquecível volta a ser a grande aposta do espectáculo de fogo-de-artifício de Ano Novo, conjugando tradição e inovação para uma memorável entrada em 2025 e que implica um investimento público de 1.340.000 euros.

274

Toda a logística da montagem do fogo envolve um total de 274 elementos da Macedo's Pirotecnia.

Onde ver?

O Funchal oferece uma grande variedade de locais para observar o Fogo de Artifício que assinala a entrada no Ano Novo. E o ‘spot’ por excelência é a partir do mar, opção com custos que implica na maior parte dos casos de reservas antecipadas nas embarcações que se dedicam a este negócio, no navio ‘Lobo Marinho’ ou até no Nini Design Centre.

No centro da cidade sugerimos alguns pontos de observação à borla: Praça do Povo e Parque de Santa Catarina, ambos com animação garantida durante a noite, Cais do Funchal, Miradouro das Cruzes, Fortaleza do Pico e zona sobranceira à Barreirinha.

Nos arredores, as opções são diversas apesar de muito procuradas. Casos do Pico dos Barcelos, Miradouro das Neves, Fortaleza do Pico, Avista Navios, Estrada dos Marmeleiros e a antiga Estrada do Aeroporto são concorridos.

Também é possível ver o espectáculo, a partir do Monte, Terreiro da Luta, Choupana, Garajau ou até do famoso miradouro do Cabo Girão. Contudo, se houver nuvens baixas a opção fica comprometida.

Tenha em atenção que há restrições temporárias à circulação e estacionamento, especialmente na Avenida do Mar e outras zonas da baixa do Funchal, entre as 20h00 e as 2h00, para garantir a segurança dos cidadão, devido a questões de segurança e grande circulação de pessoas.

Nas freguesias de São Gonçalo, Monte, Santa Maria Maior, Santo António e São Martinho, “ não há proibição de circulação, mas haverá uma circulação limitada, apenas numa faixa de rodagem entre determinados horários variáveis.”

Plano estabelecido em Março

O Governo Regional definiu em Março o plano da localização dos postos de lançamento do fogo-de-artifício para a passagem de ano, sendo que no total estão previstos 27 postos no anfiteatro do Funchal, 25 na frente mar da capital e 2 postos no Porto Santo.

Esta decisão visou preparar atempadamente o espectáculo pirotécnico que “é a manifestação com maior relevo e impacto a nível nacional e internacional que importa continuar, enriquecer e consolidar, por ser determinante para a Madeira”

Eis a localização dos postos:

1. ANFITEATRO DO FUNCHAL - 27 Postos

1.1 - Fortim do Lido - patamar intermédio;

1.2 - Complexo Balnear da Ponta Gorda;

1.3 - Praia Formosa - Promenade;

1.4 - Regimento de Guarnição Nº. 3 (Campo de Futebol);

1.5 - Jardim do Amparo - extremo Norte;

1.6 - Terreno a Sul da Igreja de S. Martinho;

1.7 - Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona Militar da Madeira (Pico do Buxo);

1.8 - Parque de estacionamento à saída da Via Litoral - acesso ao Caminho do Pilar;

1.9 - Rua Dr. Fernando J. M. D´Almeida Couto, Norte do viaduto da via litoral, sentido descendente;

1.10 - Rua Dr. Fernando J. M. D´Almeida Couto, parque de estacionamento no sentido ascendente;

1.11 - Terreno - estacionamento em terra junto ao Tecnopolo;

1.12 - Quinta da Universidade da Madeira em São Roque;

1.13 - Zona do Imaculado Coração de Maria;

1.14 - Zona da Quinta da Palmeira;

1.15 - Via Litoral: Separador sobre o Caminho do Comboio;

1.16 - Via Litoral: Jardim Norte do nó distribuidor da Rua Pestana Júnior;

1.17 - Parque estacionamento sob o viaduto da estrada Luso-Brasileira;

1.18 - Relvado interior do Jardim Botânico;

1.19 - Caminho da Casa Velha: Zona da Lindinha;

1.20 - Estacionamento do Centro de Inspeções, S. Gonçalo;

1.21 - Terreno Sobranceiro à Via-Litoral, entre o Km 20,2 e 20,3, faixa norte;

1.22 - Estrada da Camacha - viaduto sobre a Via Litoral, junto à paragem de autocarro;

1.23 - Via Litoral: Terreno ao Km 21, faixa norte, no sentido Machico - Funchal;

1.24 - Via Litoral: Terreno ao Km 21.3, faixa Sul, no sentido Funchal - Machico;

1.25 - Miradouro do Pináculo;

1.26 - Terreno junto ao arruamento da Urbanização Bairro São Gonçalo, depois do Polidesportivo de São Gonçalo;

1.27 - Complexo Balnear da Barreirinha.

2. FRENTE MAR DO FUNCHAL - Alinhamento Cais 8 - 25 Postos.

2.1. a 2.25 No mínimo 25 postos em terra e/ou no mar, compreendidos entre a extremidade Oeste do Cais 8 do Porto do Funchal, até aos pontões da Praia do Almirante Reis;

Utilização de efeitos pirotécnicos e/ou tecnológicos de alta precisão compreendidos entre a extremidade Oeste do Cais 8 do Porto do Funchal, até aos pontões da Praia do Almirante Reis.

3. MAR - 5 Postos

Instalação de 5 postos de queima de fogo-de-artificio no mar:

3.1 a 3.3 Baía do Funchal, 3 (três) a Sul do Molhe da Pontinha;

3.4 a 3.5 Baía do Funchal, 2 (dois) entre o Cais 8 e o Lazareto.

4. ILHA DO PORTO SANTO - 2 Postos (numerados de 4.1 a 4.2)

4.1 Miradouro da Portela;

4.2 Cais do Porto Santo, extremidade Sul do Cais Velho.