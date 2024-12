Polícia deteve homem suspeito de planear ataque a capital do Brasil

A polícia deteve no domingo um homem suspeito de planear um atentado em Brasília, capital do Brasil, que ouvido esta segunda-feira por um juiz continuará detido por pelos menos cinco dias, de acordo com fontes oficiais.

O suspeito foi ouvido numa audiência hoje e o juiz que analisou o caso deu a ordem de detenção temporária.

As investigações da ameaça de atentado tiveram início no sábado, após agentes de segurança receberem denúncias anónimas relatando a chegada de um indivíduo a Brasília com a intenção de cometer atentados violentos.

"Com base nas informações recebidas, a equipa policial iniciou o monitoramento do suspeito" e solicitou as medidas judiciais necessárias, "que foram deferidas prontamente", diz o mesmo comunicado da Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares, o suspeito teria manifestado intenções de realizar ataques em Brasília "com graves consequências" em mensagens publicadas nas redes sociais.

No domingo, agentes da polícia usaram um helicóptero para intercetar, no estado da Baía, um camião no qual o suspeito, um homem de 30 anos que morava na cidade de Fortaleza, no nordeste do país, viajava e que tinha como destino a capital brasileira.

Num comunicado, Polícia Civil do Distrito Federal explicou que ação foi realizada pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

O site de notícias Metrópoles relatou que o homem teria, entre outras ameaças, anunciado a intenção de "botar fogo" na capital do Brasil e declarou que estava numa missão confiada por Deus.

Numa conta fechada no Instagram, o suspeito disse ainda que faria um "ataque cirúrgico" e alertou que a segurança pública do Distrito Federal deveria ser aumentada em até "400 vezes".

A ação da Polícia Civil do Distrito Federal, de acordo com o comunicado do mesmo órgão de segurança, "evitou a concretização de qualquer ato que pudesse colocar em risco a segurança pública" e acrescentou que, depois da prisão, as investigações para reunir outros elementos relacionados com o caso continuam.