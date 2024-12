Vandalizaram parque de merendas no Campanário

O parque de merendas do Moledo dos Gatos, no Campanário, foi alvo de vandalismo.

Segundo a Junta de Freguesia do Campanário, foram removidas placas de cobertura em telha dos abrigos que foram construídos recentemente, deste parque de merendas que está ao serviço da população desde a inauguração do túnel do pedregal.

“A junta de freguesia tem efectuado constantemente a manutenção e limpeza deste local por forma a que a população, e quem nos visita, possa usufruir da melhor forma daquele parque de merendas, único na nossa freguesia. Infelizmente, existem pessoas que se devem achar proprietárias do bem público para se apoderarem assim dos equipamentos que estão ali para servirem a todos”, lamentou a junta, garantindo que vai repor as condições do espaço.