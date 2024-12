Morreu Osamu Suzuki, presidente e director da Suzuki por mais de quatro décadas

O presidente e diretor do fabricante de automóveis Suzuki por mais de quatro décadas Osamu Suzuki morreu na quarta-feira, 25 de dezembro, aos 94 anos, devido a um linfoma maligno, revelou hoje a estação pública japonesa NHK.

Suzuki, que ajudou a transformar a empresa num fabricante global, deixou o cargo em 2021, aos 91 anos, e tornou-se consultor da empresa fundada em 1909.

Em 2016, deixou o cargo de diretor executivo da fabricante japonesa devido ao escândalo de manipulação de dados de emissões que a empresa então enfrentava, mas manteve o cargo de presidente a título honorário.

Sob a sua liderança, a empresa conseguiu expandir as suas vendas internacionalmente e tornar-se um 'player' importante em mercados como a Índia, tendo selado uma aliança de capital com o líder automóvel japonês -- Toyota - para desenvolver em conjunto veículos com sistemas de condução autónoma.

Casado com a neta do fundador do grupo Suzuki, Osamu Suzuki entregou o cargo de máxima responsabilidade na empresa ao filho, Toshiro Suzuki, em 2016.